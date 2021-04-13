广东省内玩水季开启 一起“浪”起来

4月中旬春夏之交，又进入省内一年一度的玩水季。省内一线漂流、水上乐园产品纷纷上线。与往年相比，今年出去“浪”的互动性更强，配套更完善，近期还有系列优惠。

乘风破浪 刺激畅快又安全

玩水去处：清远古龙峡

4月10日，清远古龙峡开漂，正是出来“浪”的好时机！景区拥有12项世界纪录认证，其中古龙峡国际漂流赛场，拥有世界最长的自然水域竞赛河道、世界落差最大的自然水域竞赛河道两项世界纪录，并多次承办国际自然水域漂流大赛，是国家体育总局指定漂流赛道。古龙峡漂流河道经国际漂流专家按照赛道标准精心设计，是首批经过省技术监督局认定的标准化河道。

被誉为“浪尖上的过山车”的古龙峡漂流，赛道的平均坡降为9.5%，其国际漂流赛场赛道全程6063米，落差达378米，最快时速72公里。到古龙峡漂流，有很多意想不到的“惊喜”，在等待着你去探索与冒险，除了可以体验高落差的刺激，还可以感受在平缓漂流时与朋友互动泼水的快乐。与有些漂流夏季暴晒相比，古龙峡漂流是广东所有水上项目中唯一号称“不用搽防晒霜”的漂流。

在古龙峡可一次性满足游客“水、陆、空”立体的全新的旅游体验以及刺激好玩的户外探险旅游项目。去年“通天神掌”“天空之梯”等网红拍照景点令大家记忆犹新，今年古龙峡再创新绩，年初新增亮点“拈花之手”“一见倾心”已经成为广大游客争相打卡的新晋网红点。

星空海洋光影浪漫

玩水去处：广州融创水世界

广州融创水世界将于4月17日焕新回归，全新开园的广州融创水世界不但升级了游玩设备，还重磅打造了奇幻浪漫的“星空海洋”灯光秀及热舞翻天的“热浪派对”。此外，园区推出惊喜优惠——亲子同游 “买大送小”开园优惠限时仅需48元，两人起拼团价低至38元。

广州融创水世界占地约3.4万平方米，是华南地区少有的超大型室内全时恒温水世界，水温保持在28摄氏度，体感舒适，让游客既能尽情戏水，又能避免恶劣天气的影响及紫外线的侵害。据了解，全新的日场时间将奉献多场精彩纷呈的演艺节目，用多元化的水上活动形式升级市民的游玩体验。届时，每隔半小时就会有不同主题的演艺节目上演。譬如，“空中海豚巡游”将展现海豚游弋的动态之美，游客从中可以感受到海洋世界的奇秀和壮丽，在这片水天交汇融合之地邂逅深海惊奇梦境，还有打扮成海马等生物的表演者为游客带来惊喜礼物。

进入夜晚，广州融创水世界将呈现另一番不同的光景。夜场时间，广州融创水世界将以“星空海洋”为主题，打造浸入式“热浪光影秀”，用变幻的光影构造出一片令人沉醉的星空。游客在清凉的水波中肆意畅泳，抬头便是一片璀璨的星空。海上灯光秀结束后，“热浪派对”正式开启，点点星光将会被霓虹幻光所取代，用音乐和舞蹈的热浪掀翻欢乐的海浪。（记者罗磊 通讯员 柳青 吴妍熹）