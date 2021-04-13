跟团游升级 要玩得精而美

在刚过去的清明假期，国内旅游市场加速复苏，假期期间全国国内旅游出游超1亿人次，已恢复至疫前同期的94.5%。4月中旬后，便进入春季旅游的最佳时段，紧接着五一节的五天假期即将到来，预计届时又将掀起一波国内游新热潮。在国内旅游加速有序复苏的情况下，许久未出游的人们也开始计划旅程，其中有不少人选择了跟团游。据了解，近期旅行社和旅行预订平台上的团队游产品纷纷焕新亮相，产品选择也比以往更加丰富。对于许久没有选择跟团出游的游客来说，现在报团出游会有哪些新体验，又需要特别注意些什么呢？

市场变化：团队游快速复苏 旅游消费预算提升

清明假期期间，此前被暂时压抑的出游需求得到了初步释放。中国旅游研究院院长戴斌表示，2021年的清明节假期将是国内旅游市场从有序复苏走向全面复苏的重要节点，从微观面来看，与去年同期和上一季度相比，游客的消费心理虽然依然谨慎，但也已经开始趋于积极，人们愿意出游并为每次旅游消费付出越来越高的预算。

从清明假期的反馈来看，跟团游的游客比此前增多。有国内景区方面反馈，清明假期期间除了周边自驾游客外，景区接待的团队游增加比重增大，有些此前九成都是自由行游客的景区，在清明假期接待的团队游客已占假期接待游客五分之一以上，而在团队游增加的助力下，景区人气复苏进一步加速。

业内人士预计，清明假期只是国内跟团游复苏的“序曲”。进入4月中旬后，利好因素逐渐增多，比如天气逐渐变暖，北方大部分地区也进入了真正适合出游的季节，旅游目的地选择和供给会进一步增加。同时，五一假期也将成为国内游复苏的一个黄金时段，五天的假期会催生出更大的出游需求，再加上前后拼假的可能性比清明三天假期更多，因此游客选择在五一假期进行中长线旅游的机会也会进一步增多，出游的需求会进一步增强。

有旅行社人士告诉记者，对于旅行社来说，5～7天以上甚至更长时间的中长线产品才是跟团游的重头戏，因为更长时间的旅程意味着对自由行游客的自身旅行能力有更高的要求，所以会进行中长程旅行的游客，也大多会选择已经安排好的团队游产品，再加上如今团队游产品的形式更加丰富，比如私家团、“一家一团”等产品，都为团队游吸引了不少新拥趸。

“现在挑选跟团游产品，有一种很容易挑花眼的感觉。”计划帮父母和亲戚们报4月底云南团队游产品的陈小姐告诉记者，她最近在旅行社网站上比较产品，发现选择多到让自己无从下手。记者在多家旅行社和旅行预订平台上发现，4月份后，团队游产品无论从目的地还是产品组合、出游形式上确实有了更多变化，不仅适合目的地更多了，单一目的地深度游也有了许多不同天数、形式的产品选择，如关于“丽江”就会多达50多条涉及丽江的跟团游产品选择，出游时间从4～7天不等，价格涵盖2000元～8000元，目的地组合也非常丰富。在这些跟团游产品之中，还有很多特色标签，比如“半自助跟团游”“一家一团”“私家小团”等，“精而美”的跟团游产品选择更加丰富了。

慎重选择：深入整治市场秩序 警惕“不合理低价游”

据了解，近期国内游市场呈现加速复苏的态势，一些不规范经营或无资质经营旅游业务的个人或平台也在这个时候加紧抢客。比如在前不久，就有云南导游在旅途中威胁游客“不消费就列入征信”的事件被曝光，而相关部门在调查后发现，该导游伪造了旅行社的印章，通过网络平台非法招徕游客。诸如此类“冒用旅行社之名违法经营”的情况，不仅让游客的行程毫无保障，还可能产生一系列安全问题。

上个月以来，为了规范旅游市场的经营秩序，文化和旅游部连发通知，部署开展未经许可经营旅行社业务专项整治行动，此次专项整治行动针对的正是“不合理低价游”等突出问题，本次专项整治行动将重点整治两类违法违规经营行为，包括“以免费旅游、购物（会员）送旅游、旅游赠礼品等名义或者以俱乐部、康养活动等形式招徕旅游者，未经许可经营旅行社业务的违法违规经营行为”，以及“未经许可，通过互联网开展招徕旅游者等旅行社业务的违法违规经营行为”，而这两类违法违规经营的行为，恰恰是最容易迷惑游客的乱象。

值得注意的是，此次文旅部还要求各地文化和旅游行政部门、文化市场综合执法机构重点检查保险、保健品等各类市场营销活动中的包价旅游产品，特别是以中老年为主要目标群体的包价旅游产品。记者了解到，针对中老年人群体而推出的保健品销售旅游团这几年备受关注，一些保健品销售商家以免费旅游的形式，吸引中老年人参团，在旅游途中强制售买保健品，旅行团变购物团，引发了许多后续问题。在文旅部加强整治的情况下，游客在近期跟团游选择中，也需要特别关注这些问题。

开心出游：可优选主题更深度的跟团游行程

疫情发生后，游客对旅游的需求出现了新变化，比较集中的诉求是“安全、有品质”，如今游客对主题性、深度性的旅游产品的需求进一步增强，这些变化也倒逼跟团游产品的升级，催生了一系列更有主题性、互动性、更有深度的跟团游推出市场。

比如近两个月来，文博游、红色旅游成为文旅新亮点，涉及博物馆、红色旅游景点的行程更受关注，而在节假日后，中老年群体也将再次成为国内跟团游的主力，旅行社也围绕春日大美自然、人文采风、小众秘境等摄影主题，全新上架了一批以“踏青采风摄影”为主题的春游产品，由特邀专业摄影老师带队全程指导拍摄，满足摄影爱好者的需求。广之旅副总裁温前表示，中老年群体是每年春游淡季出行的主力，随着生活水平不断提升，他们对于旅游附加值更加看重，而边游边学边拍的文化旅游方式体现了中老年人旅游消费观念上的改变。与此同时，通过“旅游+摄影”的跨界碰撞，激发旅游市场高质量发展的“新火花”。

同时，一些特色旅行方式也成为跟团游的新亮点。比如房车旅行，从此前的尝鲜体验发展到现在，以其特色、私密的特性赢得了越来越多拥趸，房车跟团游和自驾房车又不同，可以是几辆车一起出发，有专门的导航保障团队，能玩得更安全放心，其体验人群也会更广泛。据了解，近期国内不少房车资源也开始“转场”，接下来将以西北地区为主要的房车旅游目的地，往呼伦贝尔、西宁、兰州、银川、敦煌等，也将迎来房车旅游的高峰期。记者在采访中了解到，今年房车旅游市场也比以往更早启动，如今已经可以看到不少促销夏季草原房车自驾的产品，从中也可见业内对夏季旅游市场的信心。（记者 陈薇薇）