去年广州城市居民人均可支配收入达6.8万元

广州不断优化公共服务，增强市民夜购夜食夜娱夜赏的消费满意度和体验感。 广州日报全媒体记者庄小龙 摄

国家统计局广州调查队数据显示：“十三五”时期，广州城市居民人均可支配收入稳步增长，与经济增长速度基本同步。自2016年迈过5万元大关后，持续稳步向好，在2020年达到6.8万元，迈上新台阶，实现新跨越。

据悉，广州城市居民可支配收入在2019年突破6万元，“十三五”时期，从50941元提高到68304元，年均名义增长7.9%，扣除价格因素，年均实际增长5.2%，与经济增长基本同步。

城市居民人均可支配收入增速低于农村居民

“十三五”时期，广州城市居民人均可支配收入历年增速均略快于或与全省水平持平、高出全国水平0.2-1.6个百分点，自2016年迈过5万元大关后，虽然年均增速低于“十二五”时期，但绝对值在全省排位保持第一，经历疫情冲击后，仍保持稳定增长态势，并在2020年突破6.8万元。

相比2016年，2020年工资性收入比重下降2.7个百分点，原因是人均经营净收入、财产净收入的巩固和补充。“十三五”时期，经营净收入、财产净收入年均增长分别为7.0%和11.2%。2019年，工资性收入比重减少到65.1%，比2016年减少3.2个百分点，经营净收入、财产净收入的比重比2016年共增加3.2个百分点。

从收入均衡性看，“十三五”时期广州城市居民人均可支配收入增速低于农村居民，且基本上保持2个百分点以上的增幅差距，城乡收入比从2016年的2.38∶1缩小到2020年的2.18∶1。

城市居民发展享受型消费支出持续增长

“十三五”时期，广州城市居民消费意愿逐年提升，生活消费支出年均增长4.4%，收入支出比从2016年的1.33∶1提升到2020年的1.54∶1。“十三五”时期广州城市居民恩格尔系数保持在32%-33%之间，2016-2019年间呈逐年下降趋势，2020年受疫情影响，城市居民恩格尔系数小幅回弹，上升到32.4%。

“十三五”时期，广州城市居民消费升级趋势明显，发展享受型消费持续增长，在2020年之前，生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健和其他用品及服务五大类的（2016-2019年）年均增速均高于消费支出平均水平。

从消费结构看，发展享受型的五大类比重逐年增加，从“十二五”末期（2015年）38.8%上升到2019年的40.6%。2020年，受居家防疫等行为影响，居民食品烟酒、居住等支出占消费支出比重加大，致使发展享受型消费的比重减少到38.5%。

得益于疫情期间《广州市促进汽车生产消费若干措施》等有关提振消费措施的实施，汽车消费需求旺盛。购置汽车的城市居民户均购买汽车消费支出从2019年的23.9万元提升到2020年的38.8万元。（记者 涂端玉）