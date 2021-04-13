穗启动港澳学生新冠疫苗接种

排队、填表、签字、接种……11日，广东省广州市天河区为暨南大学港澳籍学生开展新冠疫苗接种工作，首批约300名港澳籍学生当日接种了国产新冠疫苗。

在天河区卫生健康局的指导下，本次新冠疫苗接种进校园服务在暨南大学校医院设立等候区、预检分诊咨询区、接种登记区、接种区、留观区、应急处置区6个区域。现场接种医护人员规范接种服务和操作流程，严格遵守“三查七对一验证”原则，确保安全、规范接种。

同时，暨南大学也积极做好新冠疫苗接种工作的政策宣教，让广大港澳籍学生更好认识疫苗的安全性、有效性及国家免费接种政策，确保港澳籍学生对接种工作知情、自愿、理解。

暨南大学附属第一医院也安排了经验丰富的临床医生落实医疗保障工作和加强应急救治工作，确保可随时响应、启动绿色通道，确保接种人群的生命安全。

4月初，广东省、广州市港澳办组织天河区政府与暨南大学等多个单位率先试点为港澳籍学生提供新冠疫苗上门接种服务。接下来，广东将在全省推进港澳同胞疫苗接种工作。

珠江新城设临时接种点 每天可提供疫苗1500支

昨日，猎德街联合天河区卫健部门，在广州国际金融中心M层设立的新冠肺炎疫苗临时接种点正式启动。无论是珠江新城的白领，还是路过的市民，都可以到该接种点进行方便快捷的疫苗接种。

该临时接种点设置在广州国际金融中心M层，面积近1200平方米，分为分诊咨询区、预防接种登记区、等候区、接种区、留观区、应急处置区。现场设有10余个咨询、登记点和5个接种单元，由广州市第十二人民医院及猎德街道社区卫生服务中心医护团队进驻，负责咨询、接种与应急处置等工作。现场还设置了异常反应处置点，附近有救护车“待命”。

猎德街疫情办负责人徐文健告诉记者：“临时接种点每天可以提供1500支疫苗，计划持续一周左右。我们这个接种点覆盖了广州国际金融中心，下一步还要在广州周大福金融中心设接种点。”

据广州IFC运营管理方越仲怡城公司综合行政部总经理唐勇介绍，市民也可在该接种点进行疫苗接种，无须预约，等待时间在1小时以内。

白云区疫苗单日接种量破3万剂次

昨日，白云区人和镇最大的疫苗接种点在广州中医药大学第一附属医院白云医院（以下简称“广中医一附院白云医院”）正式启用，该接种点可容纳八个接种单元，单日最大接种量为2000针次，为有序加快推进广东新冠病毒疫苗大规模人群的接种工作提供有力保障。

据统计，截至4月10日，白云全区已设置234个接种单元，累计接种新冠疫苗404762剂次。4月9日，白云区当日接种新冠疫苗30078剂次，居全市单日接种量首位。

昨日上午，记者来到广中医一附院白云医院，升级改造后的疫苗接种门诊位于该院3号楼住院大楼一楼东侧架空层区域。接种点内健康筛查区、候诊区、咨询登记区、接种区、留观区、疑似异常反应处置区、冷链区等功能区设置清晰。

据广中医一附院白云医院副院长陈光星表示，新启用的接种门诊总面积约430平方米，按照“候诊-咨询登记-接种-留观”的接种流程科学布局，接种区可设置八个接种单元，留观区可容纳100人以上，该接种点每日最大可完成2000针次的接种任务。（记者何瑞琪 缪璟 汤南 通讯员孙振林 董穗 潘玉菲 冯庆财 王维）