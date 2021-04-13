北京潘家园“鬼市”升级吸引年轻人

老文玩人心心念念的潘家园“鬼市”升级了。以后，每周五19时至周六4时，“夜赏奇珍·鬼市探宝”活动将在潘家园旧货市场定期开市。

记者了解到，相比过去的“半夜开市、黎明即散”，此次“鬼市”升级不仅让开市时间变得更长，从“不见天日”转变为“通宵达旦”的加长版，而且更加注重文化味儿、体验感的营造，吸引新顾客来感受老北京的古玩文化。

“开市三次，人气一次比一次旺！”潘家园市场相关负责人告诉记者，3月26日19时“鬼市”首次开市时，就有一批拿着手电筒前来淘货的藏友和老文玩人接踵而至。夜色中热闹的“鬼市”景观，还吸引不少游客前来打卡。每到周五晚，潘家园旧货市场西门夜灯初上，百余商户拎箱而来，把大大小小的物件逐一摆开。瓷器、串珠、老玩具、书籍、字画等应有尽有，一摊一景颇有趣味。夜色下的市场，灯光点点，夹杂着行话的攀谈声不绝于耳。

“半夜开市、黎明即散”，“鬼市”文化是许多文玩人的集体记忆。潘家园旧货市场有限公司总经理卢长海介绍，潘家园市场拥有近三十年历史，其诞生可以说是始于“鬼市”。上世纪80年代中后期，劲松南路的一块待建闲置地上开始出现一些自发形成的零散地摊，到1992年初已有几十个摊位。随着规模不断扩大，逐渐移至劲松南路路南，近百个摊位成为潘家园市场的雏形。有文玩商家表示，按照传统，真正的好东西全在凌晨开市之初的个把小时“露脸儿”，这就是所谓“行家看门道，淘宝要赶早”说法的缘由。

不同于传统“鬼市”一派“野生”景象，潘家园“鬼市”此番升级，将按照市场规划以旧货市场西地摊、乙A乙B中通道、北商房前等作为经营区域。升级后不单是延长营业时间，而且把更多体验式、沉浸式的场景融入其中，打造“鬼市”主题文化消费场景。此外，除了依旧面向传统文化、文玩和民间老物件爱好者，“鬼市”也注重增加对年轻人的吸引力。

潘家园方面表示，潘家园市场作为朝阳区特色文旅消费街区，将把夜文化融入其中，打造京城夜经济特色品牌。（记者 孙杰）