北京成“五一”出游最热门城市

劳动节放假安排发布，许多人出游热情高涨。多家旅游平台数据显示，北京将是“五一”假期最热门的出发地和目的地，多条北京相关热门航线机票和酒店预订热度上涨。

同程旅行数据显示，截至上周的机票预订数据显示，北京将是“五一”假期期间最热门的出发地和目的地。受旺盛需求刺激，部分从北京出发的热门航线机票价格上涨，平均票价（不含机建燃油费）甚至超过了2019年同期。例如“五一”期间北京至昆明机票的平均票价较2019年同期上涨了72.5%，南昌至北京机票平均票价较2019年同期上涨了59.2%。

去哪儿数据显示，今年“五一”假期机票预订量已大幅超过2019年同期，与2020年同期相比增长超过25倍；机票平均支付价格为924元，比2019年上涨超过2成。北京相关热门航线机票销售火爆，4月30日和5月1日北京至三亚的部分航班经济舱已售罄，目前只有上万元的公务舱在售。

早在春节期间，“五一”酒店预订就已经出现明显增长，原因在于大量抑制的出行需求没有释放。虽然不久前的清明假期中很多旅客探亲、出游，但受限于假期时长，大部分旅客还是会选择在“五一”假期出行。从5月1日前后一周的机票平均支付价格来看，4月26日为最低点，平均支付价格为655元；4月30日的机票平均支付价格达到1020元，比5月1日当天的机票平均支付价格还贵10元。“五一”假期返程游客量最多的是5月5日，机票平均支付价格为1024元。如果旅客在5月6日返程，机票均价则回落至809元。截至昨晚，国内多个热门目的地机票基本已涨至全价。如果避开“五一”假期，游客可享受到更低的票价。（记者 潘福达）