4月9日，2021年黑龙江省妇幼健康工作电视电话会议在哈尔滨召开。省卫生健康委党组成员、副主任李淑梅出席会议并讲话，妇幼处处长王慧颖主持会议。

李淑梅指出，2020年，全省妇幼健康战线积极投入疫情防控总体战，全力做好支援湖北和本省、本地疫情防控各项工作；同时，有序推进妇幼医疗保健服务，妇女儿童健康水平大幅提升，全省妇幼健康三项核心指标全部优于全国平均水平，圆满完成了十三五规划和妇女儿童发展纲要目标。

李淑梅强调，2021年，全省妇幼健康工作要按照全国妇幼健康工作会议和全省卫生健康工作会议部署，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以妇女儿童健康为中心，以改革创新为动力，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和妇幼健康事业发展成果，统筹保安全和促发展，筑牢母婴安全保障防线，加强妇幼健康服务体系建设，推进妇女儿童全生命周期服务，强化重点领域监管，提升妇幼健康服务能力，推动全省妇幼健康事业高质量发展,确保“十四五”开好局。

哈尔滨市卫生健康委等8个单位作了经验交流。省卫生健康委、妇儿工委、残联、妇幼健康服务机构和有关社会组织代表共计37人在主会场参加会议，各市、县卫生健康委（局）、有关直属单位、妇幼健康服务机构代表共计1520人在地市、县区分会场参加会议。 （国家卫健委妇幼司供稿）