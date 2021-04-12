甘肃省举办全省高危儿童保健分级管理工作启动培训会

为规范高危儿童保健服务，推动建立全省高危儿童登记、转介和专案管理的衔接机制，促进儿童健康全面发展，3月31日，2021年甘肃省高危儿童保健分级管理工作启动培训会在甘肃省妇幼保健院顺利举办，省卫生健康委妇幼处处长白育萍，省妇幼保健院副院长易彬、院长助理潘玮华出席会议，来自全省各市（州）、县（区）妇幼保健机构业务管理人员、儿童保健师等共计200余人参加培训。培训重点针对高危儿童保健分级管理新进展、工作方案进行了解读，就如何做好儿童预警筛查、高危儿童专案、信息化管理等内容开展了专题培训，部署了2021年工作重点。同时，邀请了张掖市甘州区、白银市白银区妇幼保健院试点工作进行了经验交流与分享，为全省实施高危儿童分级管理提供了宝贵的经验。

促进儿童健康全面发展，是人类可持续发展的基础和前提，是践行“以人民为中心”的具体体现，也是广大妇幼健康工作者的初心和使命。高危儿是在胎儿期、分娩时、新生儿期受到各种高危因素的危害，存在心理行为发育偏离正常轨迹的潜在风险的一类儿童。全面规范高危儿童保健分级管理，加强高危儿随访密度和频次, 提供预见性指导, 实现对生长发育偏异的早发现、早干预, 提高高危儿童健康水平，已成为强化儿童健康管理，促进儿童健康全面发展的新任务，是新时期社会发展对儿童保健工作的必然要求。

2019年，中国疾病预防控制中心妇幼保健中心下发了《高危儿童保健管理工作规范（试行）》、《高危儿童保健服务指南（试行）》，对规范高危儿童保健服务，提高高危儿童健康水平做出了新要求。2020年，甘肃省在9个市州14个县区启动实施了甘肃省高危儿童保健分级管理试点项目，建立了高危儿童保健分级管理的甘肃模式，仅14个项目县全年管理1类高危儿童3321名，2类高危儿达2649名，3类高危儿达367名。高危儿童保健分级管理的实施，促进了我省儿童早期发展，提高了高危儿生存生活质量，对巩固我省脱贫攻坚成果、防止因病返贫、因病致贫具有重要意义。（国家卫健委妇幼司供稿）