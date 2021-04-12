甘肃省妇幼健康工作会议在兰召开

4月9日，甘肃省卫生健康委组织召开2021年全省妇幼健康工作会议。省卫生健康委主任郭玉芬出席会议并讲话，委党组成员、副主任、省中医药管理局局长刘伯荣作工作报告，一级巡视员蒋新贵主持会议。

郭玉芬充分肯定了全省妇幼健康工作成效，她指出，“十三五”以来，全省妇幼健康系统发扬“心齐、肯干、不服输”的精神，秉持“儿童优先、母亲安全”理念，坚持妇幼卫生工作方针，促进医防结合，不断健全完善服务体系，改进服务模式，优化服务内涵，服务能力明显提升；妇幼健康服务的公平性、可及性不断提高，妇女儿童健康状况得到明显改善。

郭玉芬强调，“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是健康中国建设的关键阶段，做好妇幼健康工作至关重要。

郭玉芬要求，全省妇幼健康系统准确把握新形势、新任务、新要求，科学谋划、着力构建妇幼健康事业发展新格局，推进妇幼健康事业高质量发展。一是坚持统筹规划，推动优化妇幼健康服务“两个”链条。按照“优省市、强县区、活乡社和稳村组”和“强管理、重规范、优服务、抓细节、补漏洞、提质量”的思路，落实优化体系链条和服务链条的重点工作任务，筑牢妇幼健康工作网底。加强危重孕产妇和新生儿救治中心内涵建设，促进有效运转、提质扩容。二是坚持以人民为中心，促进妇女儿童全面健康发展。坚持防治结合，统筹推进婚前、孕前、孕期保健和新生儿疾病筛查、救治等工作，落实三级防控措施。实施健康儿童行动提升计划，注重儿童早期发展，加强儿童常见病筛查，促进儿童全面健康发展。针对妇女各个生命时期的特点，加强适宜技术推广，推进妇女全生命周期健康管理。三是坚持系统观念，注重妇幼健康事业协同发展。紧抓“十四五”重要机遇，积极争取政策支持，谋求妇幼健康事业发展。继续实施妇幼健康扶贫项目，巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴战略实施的有效衔接。四是坚持“四个创新”引领，推进妇幼健康事业高质量发展。以等级评审为抓手，以评促改、以评促建，推进妇幼保健机构标准化建设。全面开展妇幼保健机构绩效考核，推进体制机制创新，落实“两个允许”。发挥中医药大省优势，积极推广中医药服务，开展妇幼中医药特色专科建设，促进妇幼健康与中医药服务融合发展。五是坚持底线思维，防范化解妇幼健康领域风险。增强风险意识，针对出生医学证明管理、人类辅助生殖、产前筛查与诊断技术应用，以及与妇幼健康工作相关的新业态、新职业，加强监管，严防医疗风险和舆情事件发生。

刘伯荣全面总结回顾2020年全省妇幼健康工作成绩，深入分析了当前工作中存在的问题和不足，从抓实抓细常态化疫情防控、科学谋划妇幼健康事业发展、切实保障母婴安全、推进妇幼健康服务能力提升、加强出生缺陷综合防治、持续做好妇幼健康项目、全面加强党的领导等方面对妇幼健康重点工作做了安排部署。

蒋新贵强调，各地各单位要认真学习，及时汇报传达会议精神，进一步提高思想认识，压实工作责任，强化项目监管，注重宣传引导，全面贯彻落实好会议精神，确保妇幼健康各项重点工作任务落地见效。

会议还通报了2020年全省妇幼健康重点工作任务落实情况，并对二级甲等妇幼保健机构、省级母婴安全优质服务单位和孕妇学校示范基地授了牌。定西市、陇南市、榆中县卫健委（局）、山丹县妇幼保健院和凉州区中西医结合医院作了交流发言。

省卫生健康委相关处室负责人，委属委管医疗卫生机构分管领导、医务科负责人、危重孕产妇和新生儿救治中心主任或产儿科主任，各市州、兰州新区卫生健康委分管领导及妇幼科负责人，各市州妇幼保健院院长等共计90余人参加了会议。（国家卫健委妇幼司供稿）