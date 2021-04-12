冷空气来袭！今天北京风力增强阵风将达7级
预计，今天(4月12日)白天，北京西部、北部将迎来小雨天气，受冷空气影响，午后开始全市风力增大，阵风将达7级左右。明天，北京天气转晴，气温下降，最低气温将跌至5℃，公众早晚外出需添衣保暖。
昨天，北京天空天空云量较多，午后风力有所增大，北京市气象台16时45分发布大风蓝色预警信号。
北京市气象台预计，今天白天阴，西部北部有小雨转多云，东风二级转北风四级左右(阵风七级左右)，最高气温20℃；夜间多云转晴，北风四级(阵风六七级)转二级，最低气温8℃。
明后两天，北京天气转晴。其中明天，受冷空气影响，全市气温下降，最高气温跌至17℃，最低气温仅5℃，早晚体感较冷，短暂降温后，后天全市气温攀升，最高气温重回20℃以上，暖意回归。
气象专家提醒，今天午后至前半夜北京北风明显，风干物燥，公众需注意防风防火。另外，目前全市花粉浓度较高，易敏感人群出行需做好健康防护。
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