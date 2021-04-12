买箱黄瓜竟藏2瓶水 谨防箱装水果放水增重“行规”

生鲜水果整箱买更划算。近日，浙江省永康市消费者小王在购买水果时，却遇到了“奇葩”事，他整箱买的水果反而比零售的还要贵，因为箱子里“附赠”的两瓶水也按水果价钱算。

一箱水果内藏3.1斤水

3月28日晚上，消费者小王在一个水果摊位以每公斤16元的价格购买了一箱水果黄瓜，花费89元。次日，小王开箱才发现，箱内还包裹着两大瓶水，分别放在箱内两侧，不容易被发现。放在家中电子秤上一称，这两瓶水居然有1.55公斤重，而黄瓜净重才4公斤。

小王很不满，因为现场零售的黄瓜每公斤20元，4公斤也就80元，还能随便挑选。自己整箱买的黄瓜，反而比零售还要贵。小王要求摊主退差价24.8元（1.55公斤×16元/公斤＝24.8元）。摊主却表示，这两瓶冰水是保鲜用的，他批发来就这样，这是大家都知道的“行规”，不退差价。

小王认为，为保鲜放的冰水，事先没有告知，不应该让消费者买单，遂向永康市消保委投诉。

永康市消保委派人进行调查核实。经调解，摊主主动通过微信给小王退款25元。

夸大隐瞒重量涉嫌欺诈

永康市消保委对该摊主进行了法律宣传和点评约谈。永康市消保委指出，消费者享有知情权和公平交易权，经营者向消费者提供有关商品的信息应当真实、全面、准确，不得有虚假或者引人误解的宣传行为。经营者夸大或隐瞒所提供的商品的数量、质量等与消费者有重大利害关系的信息误导消费者的，属于欺诈行为。根据《消费者权益保护法》第五十五条第一款规定，经营者提供商品有欺诈行为的，消费者有权要求“一赔三、至少赔500元”。

记者了解到，今年，永康市消保委、永康市市场监管局将开展涉及民生的消费领域维权专项行动，其中一项内容就是对市场销售的部分箱装水果“过度包装增重、以次充好”等侵害消费者权益的行业“潜规则”依法说“不”，从发生在身边的典型案例入手，综合运用点评约谈、调查调解、警示批评、行政处罚、媒体曝光等方式，以点带面推动问题解决，切实提升消费维权效能，保护消费者合法权益。

●消费提示

论箱买水果 建议开箱验货

永康市消保委表示，为了避免或者减少水果在运输、装卸、存储过程中的损伤，为了给水果催熟或者延长保鲜期，部分箱装水果内含一定数量的包装（填充）物或者附着物。比如，在果箱内放纸片防碰撞、放石灰包作催熟剂、放冰水瓶作保鲜剂等，其重量往往不轻。如果消费者不问，有的经营者就闭口不谈。等到有消费者投诉了，经营者才异口同声“喊冤”说明，进货时就这样，大家都知道，自己没有对其进行“二次包装”增重。

永康市消保委提醒，消费者购买箱装水果时，要注意核实水果的“毛重”和“净重”。对不允许开箱验货的箱装（盒装）水果，消费者更要理性选购。（郑铁峰）