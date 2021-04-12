四月枇杷香，丰产半山黄。

一场细雨过后，沿着蜿蜒的山路盘旋而上，驶入海拔近500米的梅县区丙村镇银二村，阵阵果香扑鼻而来，沁人心脾。回望山下，目之所及皆是枇杷树，一颗颗圆润金黄的枇杷如星点般散落其中。农人们手提竹篮来回穿梭，不一会功夫便填满了箩筐。

“来，尝一颗我们的银二枇杷。”银二村党支部原书记余海新说，该村是丙村镇海拔最高的村庄，昼夜温差大，且生态良好，林地资源丰富，种植枇杷具有得天独厚的优势，栽种历史已超百年。

1992年，在福建莆田做木材生意的余海新发现，当地漫山遍野都是枇杷，且效益颇丰，是当地农民的“金果子”。于是，他便辞职回乡，着手扩种枇杷。“当时我想，我们银二村的生态这么好，是不是也能规模种植‘金果子’，带动村民一起增收，就决定试一试。”余海新说。

说干就干，回到家乡后，余海新联手当地农科所开始培育本地品种。“最初培育了39株枇杷树苗，6家人先行试种。”余海新回忆道，渐渐的，村民看到枇杷长势良好、收益颇丰，便也跟着种植。至2000年，全村家家户户都种有枇杷，得益于“天时地利人和”，“银二枇杷”的招牌也一步步在梅州打响。此后，该村又成立了梅州市梅县区丙村银二枇杷专业合作社，吸纳了120多名种植户参与，并实行保价统一收购，保证“银二枇杷”品质，提升农民收入。

如今，全村枇杷种植总面积已达700亩，亩产约1吨，总产值逾千万元。在这里，枇杷真正成为了当地村民的“致富果”，银二村也成为了远近闻名的“枇杷村”。

“我们村的枇杷，每年都是供不应求，还没下树就已经被预订了，大多销往珠三角和潮汕地区，品质较高的能卖到30元/斤。”余海新笑着说，得益于枇杷产业的发展壮大，近几年吸引了不少年轻人返乡从事枇杷电商销售。

摘完枇杷，余海新又开始忙碌起来。“目前我们正着手培育新品种，将枇杷树矮化优化，避免树冠过高、过密造成管理不便，同时更适于开展观光采摘农业。”余海新介绍，银二村毗邻潮塘古梅，该村计划利用这一区位优势，发展集徒步、枇杷采摘等业态的休闲农业。

在做好老本行的基础上，该村还依托生态优势，增种姜、养殖蜜蜂，进一步延长产业周期，带动村民增收。“你看，我给你算算，一季度我们有枇杷花，二季度有枇杷，三季度是我们的枇杷蜂蜜，四季度则是姜，全年都有活干，四季都能增收。”余海新笑道。（黄韬炜）