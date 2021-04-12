北京市今年建立百处杨柳飞絮监测点

目前北京五环内共有杨柳雌株28.4万株。随着天气的逐渐转暖，从昨天起，北京进入了第一次杨柳飞絮高发期。北京青年报记者从市园林绿化局获悉，今年，全市在杨柳雌株分布较密的地区建立了远程监测点，同时工作人员将加强重点区域的巡查力度。发现飞絮严重情况，将第一时间通知各相关责任单位在30分钟内到达现场实施防治。

杨柳树是北京的乡土树种，为北京生态建设作出了巨大贡献。其中，杨树是是北京最高大的树种，撑起北京绿色的“天际线”；柳树则是北京地区发芽最早落叶最晚的树种之一，承载着老北京的故事和乡愁。

北青报记者了解到，杨柳树属于雌雄异株，飞絮来自杨柳树的雌株。春季雌花序授粉后生成一个个小蒴果，发育成熟的小蒴果逐渐裂开，白色絮状的绒毛便携带着种子随风飞舞，借风力传播种子，繁衍后代，形成了“杨柳飞絮”，是植物正常的生理现象。杨柳飞絮具有明显的周期性和季节性，由于树种及环境温度差异，从市域范围看，飞絮期一般从4月上旬到5月下旬，持续50天左右。

根据杨柳飞絮预报，第一次高发期主要飞絮树种为毛白杨，飞絮高发持续时间约为5天。市园林绿化局科技处高级工程师张博介绍，今年飞絮治理期间，全市将继续开展市级抽查、区级巡查、街道（乡镇）自查的三级巡查。

其中，市级抽查将在全市划分出的100余条重点道路，200余个重点区域和高发区域开展监督检查。一旦发现飞絮严重情况，将第一时间通知各相关责任单位，在30分钟内到达现场实施防治。

各区也将建立巡查队伍，对区内各重点区域进行巡查。街道（乡镇）建立自查队伍，对属地杨柳飞絮防治情况进行全覆盖自查。

“巡查人员通过装有‘北京飞絮防治’系统的移动终端设备，可以实时掌握责任区内杨柳雌株的数量、位置等信息。” 张博说，巡查时一旦发现出现严重飞絮情况，便可通过系统上报现场情况，通知责任单位到场治理。

此外，今年全市在杨柳雌株分布较密的地区建立了10处实时高清远程视频监测点， 50处远程视频观测点和40处人工观测点，实时掌握不同区域杨柳雌株果絮动态变化，全程监控飞絮飘絮情况，实现飞絮治理的有的放矢。

除了及时、高效、精准的短期治理措施，全市还将开展源头控制来逐步减少杨柳雌株的数量。市园林绿化局科技处处长姜英淑介绍，在新一轮百万亩造林绿化建设中，本市选择乡土、长寿、抗逆、食源和美观的优良树种，不断优化林地绿地的生态功能，提高生物多样性。

同时，通过打造乔灌草立体化的混交结构，科学应用乡土宿根地被植物覆盖裸露地面，形成有效的立体缓冲区，提高对飞絮的吸附滞留，把飘落下来的飞絮牢牢“粘”在地面上。在绿地养护中，对过密的林子针对性地选择杨柳雌株进行间伐，并结合对现有老、弱、残、病等杨柳树雌株的替换，从根本上减少飞絮总量。

据统计，2020年至今，全市重点区域已经修剪、更新改造杨柳雌株34万余株。为了保证绿化建设中应用的都是优质雄株，市园林绿化局持续推动建设杨柳雄株资源圃、采穗圃和繁育圃，通过对在圃杨柳雄株苗木摸底统计，利用苗木电子标签等技术，实现杨柳雄株苗木质量可追溯，确保出圃苗木为雄株，避免雌雄混淆。

现场

飞絮治理打出“洒、喷、冲、扫”组合拳

昨天上午，北青报记者来到海淀区五棵松桥东侧辅路的治理现场，一架高压喷雾车正对着一排杨树的树冠喷出高压水雾，水滴顺枝条流下，裹挟着沾湿的飞絮，落在绿化带中，沾了水的飞絮黏成一团，不会再二次飘起。辅路上，一辆洒水车正在冲洗飘落在地面的飞絮。旁边的绿化人员将升降机升至8米，对多余的杨树枝条进行修剪。

北京市园林绿化局科技处处长姜英淑介绍，为了让治理工作事半功倍，今年全市将进行分区域、分时段、多措施的精准治理，在飞絮高峰期打出“洒、喷、冲、扫”组合拳。每天早高峰前，将及时对前日积存飞絮进行湿化和清扫，晚高峰前，再次进行湿化和清扫，降低飞絮对市民出行的影响。

“每天的10点到16点是果絮开裂集中时段，各区将对飞絮情况严重的杨柳树和林地绿地中滞留飞絮及时进行高压喷水、喷雾，对硬化路面及时进行湿化和清扫。”姜英淑说，特别是对行道树和成片树林，要在确保安全条件下利用高压喷水车、雾炮车等冲刷树冠，冲掉花序。而在风雨天后，还将加大对掉落杨柳果絮清扫力度。

目前，市城管委、公安局、卫健委、气象局、园林绿化局等多部门联防联动，严阵以待，准备清扫车、洒水车、高压喷水车、雾炮车等4000余辆。

释疑

北京杨柳飞絮持续到何时结束？

一般情况下，4月上旬，北京地区的杨树最先进入飞絮期，柳絮在杨絮飘飞10天左右开始启动飞舞季。通过监测杨柳雌株果絮发育动态变化及气象条件，园林绿化和气象专家联合会商判断得出杨柳飞絮始期预报。根据预报内容，今年杨柳飞絮第一次高发期将出现在4月10日至15日，主要影响五环内城区，主要飞絮树种为毛白杨；第二次高发期4下旬至5月上旬，区域为城区和平原区，主要飞絮树种为欧美杨、青杨、垂柳及旱柳；第三次高发期5月中旬，主要区域为山区，对城区无明显影响。

面对杨柳飞絮对部分市民生活造成的困扰，专家也给出了防护建议。在外出时要做好个人防护，一次性防尘口罩、墨镜、防护镜、纱巾等均可起到有效遮挡飞絮作用。进行户外锻炼等室外活动尽量选择在早晨、傍晚或雨后等飞絮较轻的时段。

居家期间，请注意关闭纱窗，避免飞絮飞入室内。春季过敏源较多，虽然没有研究表明飞絮本身会导致过敏，还是建议敏感人群若出现过敏症状应及时到医院就诊，排查过敏源。

特别提示广大市民，注意消防安全，严禁乱扔烟头，严禁用明火引燃飞絮引发事故，防火安全，人人有责。（王斌）