海淘商品鉴定罗生门如何破解？

据媒体报道，近日，消费者郭先生将在唯品会上购买的Gucci腰带放到得物转售时，腰带被得物平台鉴定为非正品，此举引发舆论热议。

4月7日，唯品会在官方微博回应称，该批Gucci腰带由唯品会在海外直采，采买链路清晰可靠且合法合规，确保正品，并表示每一件Gucci腰带上设有唯品会的正品防伪扣。

当天晚上，得物方面回应称，已将相关用户提供的Gucci腰带送到中国检验认证集团上海有限公司等4家第三方鉴定平台进行了复核，复核结果仍为非正品。4月8日，唯品会再次回应称，出于保障用户体验的考虑，为部分有退货诉求的用户办理了退货。但将用户退货的商品送达中国检验认证集团广东有限公司进行鉴定后，结果显示这些商品符合品牌/制造商公示的技术信息和工艺特征。

唯品会和得物给出的第三方鉴定结果都有中国检验认证集团的鉴定报告，但两份鉴定结果却正好相反。

事实上，类似的海淘商品鉴定罗生门并不是第一次发生。2019年1月，网易考拉就曾陷入“真假加拿大鹅”的风波。2020年7月，寺库也曾陷入“真假巴宝莉”的风波。

对于消费者来讲，要鉴定海淘商品是否为正品，最权威的方式当然是找品牌商标权利人或授权人进行鉴定。不过，中国消费者协会消费监督部主任张德志对记者表示，有的品牌商标权利人在中国没有鉴定授权；有的虽有授权但担心串货、损害品牌名誉、不愿意招惹麻烦、担心得罪强势的销售渠道或者电商平台等因素不做鉴定；有的则要把商品送到国外总部进行鉴定。

Gucci中国方面4月8日在接受媒体采访时称，已经关注到唯品会与得物鉴定争议的新闻，对此暂时不发表意见。Gucci保证消费者在官方渠道购买的一定是正品，官方渠道包括品牌直营店、官方网站以及相关授权渠道。Gucci中国还表示，Gucci本身不提供鉴定服务。

商标权利人不做鉴定，第三方鉴定机构的鉴定结论又不一致，消费者怀疑是假货时该如何维权呢？

对此，北京云嘉律师事务所律师、中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领表示，消费者要想维权，可以去法院起诉，然后申请司法鉴定，这种情况一般需要争议双方共同委托或者法院指定一家有资质的司法鉴定机构进行鉴定。

不过，打官司耗时费力，消费者一般不愿意走这条路。对此，张德志指出，品牌商标权利人如果不愿意做鉴定，有关部门、消协组织可以组织有实力、信誉好的第三方鉴定机构为消费维权事业所用。可以用社会化鉴定倒逼品牌所有者放下架子或者放弃顾虑，为消费者提供鉴定服务。这样可以为消费者购买提供参考，阻断假货交易流通，减少假货对消费者权益的损害。

中国人民大学法学院教授刘俊海则指出，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务真实情况的权利。因此，跨境电商也有义务主动公开产品的产地、采购、物流等全链路信息，以满足消费者知情权。