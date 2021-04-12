北京市民健步悦骑更安全舒适

今年二环辅路西城段慢行系统优化改造工程近日全面启动，预计7月底完工。届时，市民将能体验到更加安全、舒适的健步悦骑环境。

今年的工程分三段进行。第一段为天宁寺桥至陶然亭桥西外环方向，工期到4月30日。主要改造水铣标线并施划、慢行彩铺段“水铣”并摊铺、增加非机动车道宽度等。目前已完成天宁寺桥至菜户营桥的老旧彩铺的“水铣”工作。

第二段为月坛南桥至天宁寺桥内外环双方向和官园桥桥区，工期至5月20日。全路段铣刨加铺、标线施划、慢行彩铺、增加非机动车道宽度等。

第三段为鼓楼桥至西直门桥内外环双方向，工期为4月20日至7月10日。局部路段铣刨加铺、标线施划、慢行彩铺、增加非机动车及步道宽度等。

环二环辅路双向全长约51.7公里，改造后二环铺路西城段慢行系统的骑行条件在安全性、连续性、舒适性等方面将得到极大改善，非机动车骑行能保障路权。（记者 张骜）