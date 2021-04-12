推动抗疫合作 展现大国担当（患难见真情 共同抗疫情）

4月10日，中国援助科摩罗短期抗疫医疗队部分队员与科摩罗当地医卫工作者在科摩罗新冠疫苗接种工作启动仪式上合影。

秦立秀摄（新华社发）

4月6日，中国向黎巴嫩政府和军队援助的新冠疫苗运抵贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场。

比拉尔·贾维希摄（新华社发）

当前，全球抗疫斗争进入新阶段，继续开展更加有效的抗疫合作符合全人类共同利益。疫苗是战胜疫情、拯救生命的利器。中国已经并正向80多个国家和3个国际组织提供疫苗援助，同时向40多个国家出口疫苗，还在同10多个国家开展疫苗研发和生产合作。中国疫苗凭借良好的安全性和有效性，受到充分肯定和广泛欢迎。中国为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献，展现了大国担当。

厄瓜多尔政府采购的第二批由中国科兴公司生产的新冠疫苗4月10日运抵厄首都基多。厄副总统穆尼奥斯在新闻发布会上说，今天是厄人民满怀希望的一天，本批次疫苗将为国家接种计划顺利推进提供重要保障。她强调，在全球新冠疫苗供应极为紧张的情况下，中国政府优先对厄出口疫苗，彰显了团结互助的精神，厄方对此深表感激。4月7日，厄瓜多尔政府采购的首批由中国科兴公司生产的新冠疫苗运抵基多时，厄瓜多尔总统莫雷诺表示，新冠疫苗是抗疫斗争的关键武器。中国政府克服疫苗产能有限和自身需求巨大的困难，为厄采购疫苗提供便利，并积极促成疫苗及时运抵，充分体现了厄中两国守望相助的深厚情谊。疫苗将根据接种计划分配至厄全国各地。

科摩罗新冠疫苗接种工作于当地时间10日在首都莫罗尼正式启动，科总统阿扎利在埃尔·马鲁夫医院接种了第一剂由中国国药集团生产的新冠疫苗。阿扎利在启动仪式上对中国的疫苗捐赠表示感谢。他指出，疫苗接种工作的启动意味着科摩罗抗击新冠疫情工作迈上了新台阶。

中国援助尼泊尔新冠疫苗接种启动仪式7日在尼首都加德满都举行，尼泊尔卫生服务局局长辛格等代表出席。尼方感谢中方援助新冠疫苗，表示这为尼疫苗接种计划注入强大动力，充分体现了尼中患难见真情，将继续认真做好疫苗接种工作。

中国援助的科兴新冠疫苗4月6日晚运抵萨尔瓦多国际机场。萨尔瓦多卫生部长弗朗西斯科·阿拉比在迎接仪式上表示，中国用实际行动帮助疫情严重国家抗击疫情，为世界抗疫斗争作出中国贡献。这批疫苗对萨尔瓦多人民来说意味着希望与健康，将有力推动萨抗疫工作，为最终战胜疫情打下坚实基础。萨尔瓦多总统布克尔当天通过社交媒体对中国领导人和中国人民提供的抗疫支持表示感谢。

中国向黎巴嫩政府和军队援助的两批新冠疫苗6日运抵黎首都贝鲁特。黎巴嫩看守政府卫生部长哈马德·哈桑等在交接仪式上表示，中国的疫苗援助传递了中国政府和中国人民的人道主义精神。疫苗不仅保护高风险人群，还将大大有助于黎巴嫩经济复苏和公共生活恢复正常。

5日，又一批中国新冠疫苗运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。塞总理布尔纳比奇说，这批疫苗送达再次验证了两国的伙伴关系。得益于中方的宝贵支持和帮助，大规模疫苗接种工作正在塞尔维亚稳步推进，这对塞防疫工作至关重要。截至目前，塞尔维亚共收到四批中国国药疫苗。

格鲁吉亚卫生部长季卡拉泽5日在首都第比利斯举行的新闻发布会上表示，中国国药集团新冠疫苗安全可靠，将在格鲁吉亚抗击疫情工作中发挥重要作用。季卡拉泽说，世界上接种中国国药新冠疫苗的人数不断增加，其可靠性毋庸置疑。他积极评价格中两国抗疫合作，指出中方向格方捐赠大量防疫物资，有力促进了格方抗疫事业。格国家疾控中心主任加姆克列利泽说，中国国药新冠疫苗的到来使得格鲁吉亚在抗击疫情的斗争中拥有更多手段，将有助于进一步推动疫苗接种进程。格鲁吉亚政府从中国采购的首批国药新冠疫苗于3日运抵第比利斯。

阿塞拜疆从中国采购的首批科兴新冠疫苗1日运抵阿首都巴库，阿外交部副部长哈桑诺夫、卫生部副部长加西莫夫等到机场迎接。哈桑诺夫和加西莫夫对中国在阿塞拜疆最需要的时候施以援手表示感谢，称这是双方高水平战略互信的最好体现。阿方高度评价了中方积极推动抗疫国际合作，坚定维护多边主义，切实保障疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，这体现了负责任的大国担当。中国疫苗的安全性和可靠性已得到印证，阿政府和民众充分信赖中国疫苗。阿方愿同中方继续深化抗疫合作，推动阿中友好合作关系不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 03 版）