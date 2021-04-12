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甘肃将培训康养服务从业人员15万人次以上

2021年04月12日08:50 来源：人民网－人民日报

　　本报兰州4月11日电  （记者赵帅杰）日前，甘肃省人社厅、财政厅和民政厅等6部门联合下发通知指出，2021年至2025年，甘肃将培养培训各类康养服务从业人员15万人次以上，其中养老护理员5万人次以上；建成1个国家级、5个以上省级（康养）高技能人才培训基地；吸纳全省综合实力强的职业院校、企业和培训机构，建立全省康养职业技能培训圈，进一步提升全省康养服务从业人员的职业素质和技能。

　　通知明确，对创办康养服务企业加大支持力度，落实创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策，对符合条件的创业者办理创业担保贷款。支持健康照护、养老、家政、托育服务等企业发展，扩充康养服务企业数量和规模。对从事康养服务的企业落实减税降费、失业保险稳岗返还等各项优惠扶持政策，减轻企业成本。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 12 版）

(责编：张文婷、杨迪)



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