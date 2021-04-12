下完今天这场雨 江苏这周都是好天气

新的一周以雨水开场，那么这一轮雨下到何时，这一周的天气如何呢？根据江苏省气象台的预测，今天淮河以南地区有小雨，本周其余时段均以云系变化为主。气温平稳，有小幅波动，13日和17日有两次冷空气影响，48小时最低气温降幅分别为：3～6℃和4～8℃，同时伴有5-7级偏北大风。

受暖湿气流增强影响，昨天早上开始，南京已经有弱降水回波的活动，白天降水会持续“输出”，并且伴随有4到6级偏东风，体感湿冷。预计这样断断续续的小雨将持续到今天下午。根据最新预测，今天白天南京阴有阵雨并渐止，早晨由于近地面湿度较大，部分地区有雾，晚上转为阴到多云天气，周二天气转好，最高气温会升至23℃左右。

来看全省。周一白天淮河以南地区阴有小雨并渐止转阴，其它地区阴转多云。目前看，周二到周日全省都没有雨水的打扰，好天气回归。但是周二有一次冷空气过程，周三早晨温度较低，最低温度：沿江以北东部地区6～7℃，其它地区9℃左右，最高温度变化不大，基本都在17～18℃左右。

近期南京天气：今天白天阴有阵雨或雷雨，夜里阴转多云，早晨部分地区有雾，14℃到21℃；明天多云，12℃到23℃；后天多云，10℃到20℃。（记者 于丹丹）