广东实验中学疫情后首次开放日近万人预约

今天上午，省实高中校园开放日。许多家长带着孩子前来咨询 羊城晚报记者 林桂炎 摄

4月11日，广东实验中学举行疫情后首次开放日，数千莘莘学子和家长从全省各地赶来，预约人数近万人。今年省实高中面向全省和广州市招收850人。

学校开放了教室、宿舍、实验室等教学和生活的角落，为大家呈现一个多层立体的魅力校园。省实师生齐上阵，为来访学生和家长介绍高中招生政策说明、志愿填报指导、中考冲刺策略。咨询处的5000本手册很快全部发完。

在学术报告厅，校长全汉炎为大家开展了两场高中招生政策说明会，对省实文化深度解读，对招生政策精到说明。

据介绍，今年省实继续开设三类拔尖创新人才培养实验班。

钟南山科学人才培养班共招收120人，面向全省（不含广州市）招收不超过80人，面向广州市招收约40人。根据“一依据（省实核心素养研究性评价活动）、一参考（综合素质评价）”择优录取。

格致班招收约200人。通过广州市中考系统录取（包括：第一批、第二批、第三批），入学后根据学生中考成绩和综合素质选拔、组建4个“格致班”。

广东省创新人才培养实验班面向全省9个地市招收不超过100人。由地市教育局按省教育厅文件要求报送各地选送学生材料，择优录取。

广州市民最关心省实有多少名额用于“名额分配计划”？最低控制分数线是多少？全汉炎介绍，省实今年的“名额分配计划”为310人，最低控制分数线预计为697分（近三年公费线平均值下调20分）。省实这几年高中录取分数线是多少? 近三年省实高中提前批录取分数线（广州中考）为2018年公费线713分，2019年公费线715分，2020年公费线723分。

今年想报考省实有6种途径：通过“南山班”核心素养研究性评价活动录取；通过“省创班”录取；通过面向广州市中考报名系统中第一批录取，面向全市自主招生62人，按照广州市中考自主招生政策实施；通过广州中考报名系统中第二批录取，户籍在广州的考生，若所读初中有分配省实高中名额，可以在网上填报志愿时，在第二批第一志愿填报；通过广州中考报名系统中第三批录取，户籍或学籍在广州的考生，可以在网上填报志愿时，在第三批第一志愿填报；通过面向全省的特长生录取。（记者蒋隽、实习生梁凯静）