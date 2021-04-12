广东省将推进为港澳同胞接种工作

“我相信国产疫苗，感谢学校给我们分批次接种，让我们能早日得到免疫保护。”4月11日上午，刚刚接种新冠病毒疫苗的暨南大学中医学院香港籍学生王婷婷说。当天，该校首批300名港澳籍师生在自愿申请、知情同意的前提下接种了疫苗。目前，广州、深圳、珠海等地已全面启动港澳同胞的新冠病毒疫苗接种工作，下一步广东将在全省推进为港澳同胞接种疫苗工作。

按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制统一部署，广东于4月9日启动在粤的港澳同胞接种新冠病毒疫苗工作，并下发了《关于印发做好在粤的港澳同胞接种新冠病毒疫苗工作方案的通知》。

通知明确，在广东省内年龄18周岁至59周岁，以及部分60周岁以上因特殊原因需接种、且身体基础状况较好的港澳同胞，按照本人“知情、自愿”原则，凭公安部门制发的港澳居民居住证或内地医保参保凭证免费接种新冠病毒疫苗。在内地各类学校工作和学习的港澳籍师生接种疫苗政策与内地师生同等对待。港澳同胞在内地接种疫苗后出现异常反应的，有关救治和补偿政策原则上与内地居民保持一致。不符合免费接种条件的港澳同胞，可到定点接种点自费接种。

暨南大学香港籍学生谢同学说，作为该校首批接种疫苗的港澳籍师生之一，他非常感谢国家对港澳籍学生的关心。“我的父母知道我在内地也可以免费接种疫苗后，都叫我尽快去接种，我也第一时间申请，并积极配合学校的疫苗接种安排。”他说。

在香港籍教师章老师看来，新冠病毒疫苗能够在短时间内研制出来，是国家科研力量的体现，能够如此有秩序地组织大量国民接种疫苗，更是我们国家治理能力的体现。

暨南大学党委书记林如鹏说，港澳同学对于接种新冠病毒疫苗反响非常热烈，大家都充分感受到了党和政府对港澳青年的关心，“接下来，我们会有序推进暨大三地五校区港澳籍学生的疫苗接种工作”。（记者 曾美玲 通讯员 鞠杨 隋月）