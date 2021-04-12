产品保障各不同 新冠疫苗保险怎么选？

“打新冠疫苗了吗？”这句话成为时下人们见面的问候语，而相关疫苗保险产品也为人们接种疫苗保驾护航。记者梳理市场发现，目前市面上的新冠疫苗保险产品较为丰富，很多还以赠险的方式可以免费领取，不同产品保费从免费到50元不等，而相对应的保障内容亦存在差别。

目前，市场上不少新冠疫苗保险产品主要保障为在疫苗接种后出现的各种意外情况，如身故、残疾、医疗费用、不排除病例或原因不明病例、疫苗接种事故、偶合症身故伤残、法定传染病身故、意外住院津贴等，甚至对疫苗失效亦有保障。截至目前，有中国人寿、人保寿险、友邦人寿、平安财险、中华联合财险、阳光财险、大地财险、弘康人寿等险企推出过相关承保产品。

不过，众多产品差别较大：有的是赠险，有的是专门的新冠疫苗险，有的则以意外险扩展责任范围，而且市场上以赠险和意外险的形式居多。年保费方面，赠险形式只要在部分保险企业的平台上领取即可，付费形式有些仅6.8元，有些则需要50元，价差较大。而这背后，最关键的是保障的内容相差也较大，不同的产品保障范围为从不到10万到50万元不等。其中，记者对比发现，价格较实惠的保险产品出现身故情况的保障责任保额仅2万元，而以意外险为本质的责任保险产品，预防接种意外身故保险责任保额则达到20万元，单项保额相差10倍。

作为消费者应该如何为接种管理好风险？对此，广州蜗牛保险联创人首席精算师李致炜认为：“目前市面上的保险产品选择空间大，一方面支持全民接种新冠疫苗，另一方面也提升民众对于接种疫苗的安全感。”在他看来，如何选择关键看需求，而新冠疫苗不良反应责任、新冠病毒感染确诊和复阳确诊等类型的责任，消费者需要着重关注，并看清保障责任范围。

与此同时，不少消费者疑惑为何保险企业推出免费领取相关疫苗保障保险呢？有业内人士透露，赠险是一种成本可控的有效获客方式，而且多数保险公司风险可控，因此作为福利的方式进行赠送，降低人们接种顾虑。

日前，中国保险行业协会推出《新冠病毒疫苗预防接种异常反应补偿保险示范条款（试行版）》（以下简称《示范条款》）。记者查阅发现，保险责任方面明确指出，“在保险期间内，受种者在具有预防接种资质的接种单位接种合格的疫苗后发生预防接种异常反应或不能排除的，造成死亡、严重残疾、器官组织损伤等损害，经有关卫生主管部门、药品监督管理部门或指定的相关部门出具预防集中异常反应诊断结论或鉴定书，由受种者或其赔偿权利人在保险期间或报告期内首次向被保险人提出损害补偿请求的”可获得赔偿。不仅如此，《示范条款》还明确，保险事故发生后产生的鉴定费用、尸检费用、伤残等级评定费用等其他必要的、合理的费用，亦列入赔偿责任范围。

此外，在责任免除方面亦有示范条款，依据《中华人民共和国疫苗管理法》，不属于预防接种异常反应的情形，保险公司不负责赔偿的有六种情形，其中包括因疫苗本身特性引起的接种后一般反应；因疫苗质量问题给受种者造成的损害；受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期，接种后偶合发病；受种者有疫苗说明书规定的接种禁忌，在接种前受种者或者监护人未如实提供受种者的健康状况和接种禁忌等情况，接种后受种者原有疾病急性复发或者病情加重等情形。（记者 陈丽莉）