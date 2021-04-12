北京全年确保427个小区纳入改造

记者日前获悉，2021年老旧小区综合整治工作任务和第一批老旧小区综合整治项目已发布，158个小区纳入今年首批老旧小区综合整治名单。北京市住建委表示，按照计划，今年全年将确保427个老旧小区纳入改造名单。

至少313个小区年内开工

老旧小区改造是关乎民生福祉的实事项目。今年年初，本市已明确到“十四五”期末，力争基本完成全市2000年底前建成的需改造老旧小区的综合整治任务。

按照计划，今年全市老旧小区综合整治分别设置了“确保”任务和“力争”任务，在确保任务完成的基础上，力争让老旧小区综合整治再向前一步。具体看，全年确保将427个老旧小区纳入综合整治确认名单，其中年内确保新开工313个、确保完工124个；力争将611个老旧小区纳入综合整治确认名单，其中年内力争新开工420个、力争完工156个。记者注意到，仅仅是427这一数字，已基本接近于过去4年的总和。

覆盖7区1183栋老楼

《北京市老旧小区综合整治工作手册》曾明确，本市老旧小区综合整治项目按照自下而上的原则，采取基层组织、居民申请、社会参与、政府支持的方式，在居民愿意改造的前提下进行项目申报，成熟一批、申报一批。

2021年第一批老旧小区综合整治项目名单涉及东城、西城、丰台、通州、大兴、昌平、密云7个区，共158个小区，改造楼栋数1183栋，改造建筑面积约596万平方米。记者梳理发现，第一批名单中，以大兴区的老旧小区最多，占比达3成，共涉及52个小区、479栋楼。其次是西城区，共涉及32个小区、65栋楼，马连道北里、车公庄北里甲20号楼、裕中东里、双旗杆东里11号楼、双旗杆东里12号楼等均在综合整治名单中。东城区共涉及23个小区、78栋楼，包括东直门北中街20号楼、东花市大街2号院、东中街36号楼、北河沿大街31号院、草厂头条7号院、天坛东里南区等，都是居民盼望整治已久的老楼。

开工前需组建业委会物管会

市住建委在《关于确认2021年第一批老旧小区综合整治项目的通知》中要求，相关区应抓紧启动实施2021年第一批老旧小区综合整治项目，做好前期准备工作，抓好实施过程管理，建立长效管理机制。同时，各区须按照2021年全市老旧小区综合整治任务目标，落实项目确认、开工、完工任务，以加快工作进程，实现压茬推进。

据记者了解，“十三五”时期，本市的老旧小区综合整治就已采取“菜单式”模式，围绕“六治七补三规范”，提升老旧小区的硬件与软件。此次纳入第一批老旧小区综合整治项目名单的小区，仍将采取“菜单式”模式，根据居民意愿确定改造内容。

不过，需要注意的是，纳入老旧小区综合整治项目名单，并不代表老楼就能立即投入改造。按照要求，对列入改造计划的项目，要确保在改造工程进场前完成业委会或物业管理委员会的组建工作，完善物业管理制度。将老旧小区改造与物业管理同步考量，目的是让老旧小区“内外兼修”，既能改造得好，未来也能运转得好。（记者 赵莹莹）