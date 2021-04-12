北京“洒喷冲扫”组合拳精准战飞絮

高压喷雾车喷出水雾、洒水车冲洗地面……昨天，在五棵松桥东侧辅路，工作人员启用多种装备治理杨柳飞絮。本报记者王海欣摄

上周末，北京市进入今春首个杨柳飞絮高发期。全市聚焦重点区域和重点时段，通过“洒、喷、冲、扫”等多种措施开展精准治理，降低飞絮对市民生活的影响。

4000辆清扫喷水车待命

昨天上午，记者在海淀区五棵松桥东侧辅路的治理现场看到，一架高压喷雾车正对着一排杨树的树冠喷射高压水雾。水滴顺枝条流下，夹裹着沾湿的飞絮，落在绿化带中，沾了水的飞絮黏成一团，不会再次飘起。辅路上，一辆洒水车正在冲洗飘落在地面的飞絮。

根据杨柳飞絮预报，首个高发期的主要飞絮树种为毛白杨，持续时间约为5天。目前市城管委、市公安局、市卫健委、市气象局、市园林绿化局等多部门联防联动，严阵以待，准备清扫车、洒水车、高压喷水车、雾炮车等4000余辆。

今年，本市在飞絮高发期打出“洒、喷、冲、扫”组合拳。每天早高峰前，对前日积存飞絮进行湿化和清扫；晚高峰前，再次进行湿化和清扫，降低飞絮对市民出行的影响。

每天10时到16时是果絮开裂集中时段，各区将对飞絮情况严重的杨柳树和林地绿地中滞留飞絮及时进行高压喷水、喷雾，对硬化路面及时进行湿化和清扫。特别是对行道树和成片树林，要在确保安全的条件下利用高压喷水车、雾炮车等冲刷树冠，冲掉花序。

定点治理“指哪儿打哪儿”

防治现场，市园林绿化局科技处高级工程师张博向记者展示了“北京飞絮防治”移动终端，随着杨柳雌株普查数据的全面接入，工作人员利用终端可实时掌握责任区内杨柳雌株的数量、位置等信息，实现了杨柳雌株的精准定位，定点治理。对部分重点区域内的杨柳雌株还将采用点油漆、挂牌等方式进行标注，为防治作业提供目标指引。

今年，全市在杨柳雌株分布较密的地区建立了10处实时高清远程视频监测点，50处远程视频观测点和40处人工观测点，全程监控飞絮情况。

飞絮治理期间，全市将继续开展市级抽查、区级巡查、街道（乡镇）自查的三级巡查。其中市级抽查将在全市划分出的100余条重点道路，200余个重点区域和高发区域开展监督检查，发现飞絮严重情况将第一时间通知各相关责任单位在30分钟内到达现场实施防治。

源头控制减少杨柳雌株

除了及时、高效、精准的短期治理措施，全市还通过源头控制来逐步减少杨柳雌株的数量。

市园林绿化局持续推动建设杨柳雄株资源圃、采穗圃和繁育圃，通过对在圃杨柳雄株苗木摸底统计，利用苗木电子标签等技术，实现杨柳雄株苗木质量可追溯，确保出圃苗木为雄株，避免雌雄混淆。

在新一轮百万亩造林绿化建设中，选择乡土、长寿、抗逆、食源和美观的优良树种。通过打造乔灌草立体化的混交结构，科学应用乡土宿根地被植物覆盖裸露地面，形成有效的立体缓冲区，提高对飞絮的吸附滞留，把飘落下来的飞絮牢牢“粘”在地面上。同时，在绿地养护中，对过密的林子针对性地选择杨柳雌株进行间伐，并结合对现有老、弱、残、病等杨柳树雌株的替换，从根本上减少飞絮总量。2020年至今，全市重点区域已修剪、更新改造杨柳雌株34万余株。

市民出行途中或室外活动时，可根据自身需求，佩戴口罩、护目镜、纱巾等防护措施。爱运动的市民，可把活动时间尽量选择在早晨、傍晚或雨后等飞絮较轻的时段。如飘絮不慎入眼，请立即用清水冲洗。同时，还请市民朋友注意消防安全，不要乱扔烟头，谨防引燃飞絮引发事故。（记者 朱松梅 通讯员 方昊）