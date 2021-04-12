提升疫苗接种管理和组织水平（国务院联防联控机制发布会）

本报北京4月11日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制11日举行新闻发布会，介绍新冠疫情防控和疫苗接种有关情况，并答记者问。

截至4月10日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗16447.1万剂次，接种总剂次数居全球第二。“全球疫情再次反弹，云南瑞丽出现了聚集性疫情，提示外防输入、人物同防仍是当前疫情防控的重中之重。”国家卫健委宣传司副司长米锋说，接种疫苗是防控疫情的有效手段。近期，个别地方疫苗接种工作中出现简单化，甚至一刀切的情况，强制要求全员接种，对此必须坚决予以纠正。

国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，近期新冠病毒疫苗接种主要围绕“两个重点”开展。一是重点地区，优先确保全国疫情发生风险高的口岸城市、边境地区、大中型城市，以及既往发生过聚集性疫情的地区重点推进接种工作。二是重点人群，包括冷链从业人员、医疗卫生人员、机关企事业单位人员、高等院校学生及教职工、大型商超服务人员和保障社会运行的交通、物流、福利机构相关人员等重点人员。目前，疫苗接种工作进展顺利，各地也积累了工作经验。

“个别地区在疫苗接种工作中存在简单化的问题，反映了组织管理工作不够精细、精准。”吴良有说，国家卫健委将加强对各地的指导，提升疫苗接种的管理和组织水平。疫苗接种工作应坚持应接尽接和自愿原则相结合，在充分告知的基础上，引导并鼓励群众积极接种、主动接种，力争实现应接尽接。

“全国高校大学生疫苗接种进展有序、积极稳妥。”教育部体卫艺司副司长刘培俊说，教育部近日印发通知，要求各地做好大学生疫苗接种的统计工作，建立信息上报制度，动态监测疫苗接种的进度和有关情况。同时，要求各地推广好的做法，把疫苗接种工作当成当前校园疫情防控的一项重要措施抓好。

刘培俊介绍，教育部已将疫苗接种纳入国家疫情防控的总体部署、属地疫情防控管理和教育疫情防控方案。教育部将统筹对接全国疫苗接种的总体部署，做到服务保障到位；统筹对接当地的疫苗接种政策，做到配合协同到位；统筹学生特点需求，做到宣传引导到位。

“2021年全国高考将于6月7日—8日举行。”刘培俊说，教育部印发通知，要求各地教育部门和学校提前谋划，做好预案，做好疫情防控工作。特别是要细化工作措施，确保关键场所的安全，尤其是命题试卷、考点考场、评卷等重点场所的疫情防控，确保广大考生和考务工作者生命健康安全，确保高考顺利平稳。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，当前，全球疫情仍然处于大流行的高水平阶段，我国面临境外输入造成疫情扩散的风险依旧存在，要时刻保持常态化防控的意识和个人防护措施。

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 02 版）