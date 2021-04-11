纪录片《脱贫，健康先行》今晚播出

为了反映全国扶贫攻坚战中健康扶贫工作取得的成就，由国家卫生健康委员会摄制的两集纪录片《脱贫，健康先行》，将于4月10日起在CCTV-4晚17:15档播出。

脱贫攻坚战的胜利，离不开奋战在扶贫第一线的医疗工作者。纪录片《脱贫，健康先行》摄制组历时8个月，深入到北京、安徽、湖南、海南、云南、新疆、西藏等省、市、自治区，拍摄了30多位在健康扶贫战线默默奉献的扶贫工作者，全面展现了健康扶贫工作中的一个个感人瞬间。他们中，有的扎根在深山救治一方百姓；有的奔走于高原致力消灭传染病；有的从发达省份带来先进的医疗技术和管理经验；有的学成归来回到家乡服务父老乡亲……

该片节目将健康扶贫的故事和国家健康扶贫战略结合起来，通过对“大病集中救治一批”“慢病签约集中服务管理一批”“重病兜底保障一批”“加强基层医疗设施建设”“提高基层医疗水平”“地方病三年攻坚行动”“建立长效医疗保障体系”等方面的讲述，采访了国家卫建委权威专家，对健康扶贫的政策制定和实施情况做了深入浅出的诠释。

在节目视觉呈现上，该片突破了人物访谈的讲述方式，通过大量人物纪实的拍摄，将讲述的视角深入到人物的内心世界，保证了节目内容的真实性、生动性、可视性。