小泡菜改良记（决胜全面小康·小家看小康(38)）

华小英在清洗小黄瓜。

本报记者 王 丹摄

进屋，落座，一溜罐装泡菜摆上来。依次拉开易拉瓶封口，牙签递到客人手里，华小英招呼着：“来，尝尝！”

靠着一罐小小的泡菜，华小英在四年时间里逐步创立了工坊、品牌和公司。

小心思

在瑞金，几乎家家都有个泡菜坛。当地环境潮湿，腌好的酸菜便于储存，“背上锄头，挑个畚箕，缸里面抓点子酸菜，就能下地干活。”

2016年春，华小英的农家乐在瑞金市叶坪乡黄沙村华屋小组开张。拿什么招揽顾客？加糖泡菜成了华小英的小心思，“每桌送一式四样小菜，餐前开开胃，让客人尝个鲜。”

“阿姨，您家这泡菜真不错！能不能卖给我，打包几罐带走？”有游客提出了要求。

这可奇了，谁也没有听说要把小菜打包的。“当时只拿几个玻璃罐子装点小菜给客人，第一次卖了五六百块钱，第二次就卖了2000块！”华小英自己也想不到，自家的泡菜火了！

“店里都是包装精美的小零食，哪儿也没见过卖泡菜的。”儿媳许雯眼瞅着婆婆的泡菜受人喜欢，便寻找城里的果零食铺子做经销。本是试卖，华小英的泡菜却一上架就销售一空。这让华小英很欢喜，从华屋到瑞金市十来公里，一天两头跑，有时都顾不过来。

“现在流行网购，泡菜做好了，能销很远。”华小英下了决心，“就做泡菜！”

巧尝试

清亮、鲜嫩的萝卜，间或点缀几只红彤彤的小米椒。看起来普普通通，但没两把刷子，可“泡”不出来好吃的泡菜。这可不是给蔬菜抹两把盐、扔进腌缸，其余都交给时间的简单故事。2017年，一间70多平方米的店面里，华小英全身心投入到泡菜的研发制作中。

为研制独家产品，华小英凌晨3点就去早市采购、一天腌制四五缸菜，一一记录下顾客的反馈。试验品不能浪费，有时一家人一天要吃20根小黄瓜。

如此持续3个月，华小英全凭个人经验，摸索出了盐和乳酸的合理配比、小米辣和泡菜的最优组合……华小英的泡菜要经过两次浸泡，第一次经乳酸发酵后严格清洗，可去除部分亚硝酸盐，第二次则加入百香果汁、脐橙汁、话梅等配料，形成独家配方。“这样泡出来的菜有股特别的酸甜，更健康，大家都叫它水果泡菜。”

味蕾一被打开就收不住。泡菜只有三四个品种、分季节供应，怎么能满足需求？她不得不在丰富食材上加把劲儿。“比如，瑞金本来很少种洋姜，我从河南、江苏引进，把种子免费提供给贫困户去种。”华小英说。

品种多了，制作方法就有了不同。“拿发酵时间来说，黄瓜要三四天、萝卜七天、刀豆十天……”如果食材发酵时提前成熟，亲朋都要被华小英请来干活。“要赶紧把腌好的菜处理出来，不然就得坏。”如今，华小英有了10余种泡菜，四季不断档。

严把关

“这批货成色好着呢！”农户把自家的果菜养得大大的，满心欢喜地等着华小英来收。

一向乐于帮衬农户的华小英此时却严守标准，耐心解释。就拿黄瓜来说吧，前两年秋冬从海南、山东进货，运输三五天，黄瓜口感总差点劲。2019年开始，瑞金建起一批现代温室大棚，华小英便在山岐村承包了12亩，部分解决原材料供应问题。

华小英的黄瓜用的是葫芦科山黄瓜，“黄瓜长得很快，前后几个小时口味都不同。要在它最鲜嫩的时候采摘。随采随收，入过库的不行，隔天的不要。”

渐渐地，农户们认识到：“个头小的黄瓜，附加值不一定就小！”大家便照着华小英的标准去种，一斤小黄瓜收购价是以往的两三倍。

从一家店面，到注册商标，再到成立公司，2020年，华小英的泡菜销售额增至180万。回望来路，华小英对产品质量的严格要求功不可没。

“切菜要齐整、装罐的瓜条要码匀实，这样一罐泡菜出来，整齐鲜亮，看起来才让人有食欲。”

包装上，华小英也没少琢磨。从保鲜盒、玻璃罐简单包装，到用上易拉瓶密封装，更便于储存和运输，最近为了适应年轻人的消费习惯，华小英还搞起了小罐装和真空装。“水果泡菜就像日常休闲零食一样，可不只是下饭菜了。”

如今的华小英，不仅承包了40亩土地、12亩温室大棚用于种植蔬果，还建起了上千平方米的初级加工厂房。“下一步，我们要打开线上销售渠道，现在和直播平台合作、春季的营销策划已经在谈了！”

《 人民日报 》（ 2021年04月11日 04 版）