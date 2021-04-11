中白工业园迎来中医药项目

日前，位于白俄罗斯明斯克的中白工业园举行仪式，为该园区首个中医药产业项目颁发入园证书。分析认为，该项目不仅将填补中白工业园传统医药产业的空白，也将成为中白两国医疗卫生领域务实合作的一项突破。

中白工业园管委会主任亚罗申科说，项目将生产和分装对新冠肺炎有良好疗效的中药颗粒，未来将使用白俄罗斯当地药草和植物原料扩大中医药品生产种类，产品不仅可以供应白俄罗斯市场，还将销往国外。

“中医药合作在白俄罗斯具有天时、地利、人和的有利条件。”中国驻白俄罗斯大使谢小用介绍说，白俄罗斯民众对中医药并不陌生，特别是针灸推拿在当地普及时间已长达30年。截至目前，白俄罗斯全境6州1市均设有中医药中心，除传统推拿针灸项目外，还兼传授太极拳、八段锦等功法。在中医药中心工作的白俄罗斯医师全部具有在华学习和进修经历，格罗德诺和莫吉廖夫两地的中心还配有中国专家。疫情期间，中国向白俄罗斯援助的抗疫物资中，就有用于治疗和预防新冠肺炎的中医药剂，疗效得到白俄罗斯官方的高度认可。

此外，白俄罗斯有独特的民间医药传统与实践，与中医有着异曲同工之妙。当地药用植物资源丰富，包括现代医学中广泛使用的蒲公英、白桦茸、洋甘菊和野蔷薇等，这些都为中白两国开展传统医学合作提供了广阔前景。

白俄罗斯卫生部副部长安德罗修克认为，中医药产业项目落户中白工业园将进一步加强两国中医药交流合作，相信该项目一定会取得很好成绩。白卫生部将为项目提供一切必要的帮助和支持。

园区对中医药产业项目发展有长远的目标。亚罗申科说，依托该项目，园区计划建立欧亚中医药中心，将同国内以及周边国家研究机构和医疗机构展开合作，交流中医药领域的经验。希望今年内能在中白工业园举办以中医药为主题的“一带一路”区域合作论坛，助力中医药产业走向欧亚等“一带一路”沿线国家。

“今天的中医是传统和创新的有机结合，吸引着世界上越来越多国家和民众的关注。”白俄罗斯驻华大使先科认为，在白中两国政府的关注和支持下，中医药项目一定能得到良好发展，并进一步开拓欧亚经济联盟和欧盟两大市场。

中白工业园中医药项目由中国民政部下属社会服务机构金台文院联合相关企业投资成立。金台文院院长、中医专家蔡传庆向本报记者表示，入园证书的颁发是落实中医药“走出去”的新起点，中方企业将全力在园区打造中医药健康理念传播示范基地，推广传统中医药文化，促进欧亚地区传统医学交流融通。

（本报莫斯科4月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月11日 03 版）