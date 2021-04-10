中国手游占据全球份额近4成

知名移动应用分析平台Sensor Tower日前发布2021年3月中国手游发行商在全球手机应用平台App Store和Google Play的收入排名。本期共37个中国手游厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过22.9亿美元，占全球TOP100手游发行商收入的39.6%。腾讯、网易、米哈游分列榜单前三。

凭借多个爆款游戏持续发力，腾讯的霸主地位无人能够撼动。具体来看，腾讯旗下的《PUBG Mobile》已成为全球最受欢迎的战术竞技手游，《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）2020年收入达到27亿美元，全球累计收入达到51亿美元，成为游戏领域当之无愧的“吸金王”。

Sensor Tower表示，由于《State of Survival》《King of Avalon》等游戏收入全线增长，FunPlus本期收入环比增长16.5%，重回中国手游发行商全球收入榜第4名。

得益于《斗罗大陆：武魂觉醒》在中国市场上市，以及《Puzzles& Survival》等产品在海外市场的卓越表现，三七互娱本期收入环比增长19%，同比增长120%，创下新的收入纪录。公司预计今年一季度海外市场收入同比增幅在40%至60%，海外整体月流水将超过5亿元。

此外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商包括心动网络、Six Waves、智明星通、乐易网络、创酷互动、中手游和天游网络，共37家厂商。（记者 袁璐）