“网上协和”让医患双方都解放

北京协和医院互联网医院3月15日通过审批，成为北京市首家互联网医院。截至昨天，该院心内科、内分泌科、皮肤科、风湿免疫科等27个科室上线，共有1219名医师开通线上诊疗权限。患者免受奔波之苦，医生也能把主要精力放在疑难杂症上，首批体验者对这种就医形式普遍打出“高分”。

协和医院风湿免疫科副主任医师赵久良通过互联网平台出诊。本报记者 方非摄

行动不便患者获益

4月2日早上不到8时，患者王女士拿起手机，打开北京协和医院APP，点击“线上诊疗”，选择风湿免疫科并报到后，她把手机放在旁边的桌子上，安静地等待着医生的回应。

王女士患的是硬皮病合并肺间质纤维化和肺动脉高压，还伴有严重的右心衰竭。前一天，她到北京协和医院做了常规检查，风湿免疫科副主任医师赵久良为她安排了次日的互联网医院门诊。“明天8时我就会上线，您报到后等我消息就行！”

坐在家里就能看上病，王女士说，这真是一个天大的惊喜。一年多来，她的病情越来越重，一刻也离不开呼吸机，需要完全卧床。但每个月都要复查调药，最少要去两三趟医院，这让王女士一家人都备受折磨。

每次都是天不亮，女儿女婿就开车带上王女士，一家人急匆匆地从海淀的家里往医院赶。到了医院，一圈检查下来基本上就到了中午。

8时整，赵久良医生如约上线。8分钟的时间里，赵久良把检测结果详细解释了一遍，还提示了不少生活细节。“跟微信视频聊天一样方便，实在是太好了！”对第一次互联网就医体验，王女士非常满意。

和王女士一样，方便、省事儿是大部分患者在“网上协和”看病后的感受，特别是那些需要定期复查的老病号和行动不便的老人、孕妇等。据介绍，协和医院互联网医院对6周岁以上且半年内在线下就诊过的“老患者”开放，上线科室已达到27个。

外地患者占了七八成

在北京协和医院门诊楼二层风湿免疫科诊室，记者见到了正在网上出诊的赵久良医生，他正为天津患者李女士做诊疗。

赵久良对李女士的病情很熟悉。过去五年里，李女士反复流产了4次，要么是“胚胎停育”，要么是“未见胎芽胎心”，所有与生殖生育相关的检查都做完了，还是找不到原因。就在几乎要绝望的时候，她来到了协和医院妇产科。反复查阅病史后，医生建议她到赵久良这里看一看。多年不孕不育的罪魁祸首终于找到了，检查结果显示，她患的是抗磷脂综合征，一种风湿免疫性疾病。

“这次检查结果不错，各方面指标都很正常，放心吧。”屏幕上，患者最新的检查报告、历次检查的电子病历、患者提交的各项检查单一并显示，赵久良熟练地切换、认真查阅。

短短一个半小时，赵久良看了16个病人，亲切而祥和地交流，时而还开一个玩笑，就像老朋友聊天一样。记者注意到，16个病人中，13位都是外地患者。“以前，有些患者从外地大老远赶来，还要在北京住宿，有时只是为了让医生看一眼报告单，互联网诊疗极大削减了就医成本。”赵久良认为，首诊在线下，医生可以把主要精力放在疑难杂症上，而一些非急性发作期疾病的复诊、化验结果分析等可以放在互联网平台上，这对医患双方来说，都是一种解放。

未来就诊流程将改变

除为部分常见病、慢性病患者提供复诊服务外，北京协和医院APP还支持在院病历调阅、检查检验和处方开具、电子病历书写等功能，药品配送服务也已上线。

未来的互联网医院将会是什么样子？赵久良直言：也许再过三四年，线上患者将占到总门诊量的一半左右，患者的就诊流程也将发生很大的改变。

“现在的就医体验之所以不好，是因为医患之间没有得到有效匹配。”互联网医院筹备阶段，赵久良就参与其中。在他看来，让复诊患者少跑路，只是互联网诊疗的第一步，在未来互联网医院的蓝图里，患者来医院前会登陆APP，根据相关科普内容进行自我诊断。随后，由年轻医生对患者做初步的分流，匹配合适的医生，从而获得更专业优质的服务。“分级诊疗，将在互联网医院中得以实现。”赵久良说。（记者 杨绪军 通讯员 王璐）