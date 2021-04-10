杨柳絮“如约”来袭 这样防护助你平安度过“敏感季”



制图：孙红丽

预报：飞絮期持续50天左右

4月5日，北京市园林绿化局和北京市气象局联合发布了今年第一期北京杨柳飞絮预报。根据预报，北京中心城区和南部城区将于4月5日至8日进入飞絮期。城区东北部稍晚，于4月7日至10日开始飞絮；城区西北部将在4月8日至11日见到飞絮发生。

据了解，杨柳飞絮具有明显的周期性和季节性，由于树种及环境温度差异，从市域范围看，飞絮期一般从4月上旬到5月下旬，持续50天左右。在具体区域，如无明显降水、降温、大风等情况，飞絮一般影响20天左右，高发期一般在一周左右。在飞絮期，每天的10时到16时为高发时段。

按照专家的预测，今年杨柳飞絮第一次高发期将出现在4月10日至15日，主要影响五环内城区，主要飞絮树种为毛白杨；第二次高发期为4月下旬至5月上旬，区域为城区和平原区，主要飞絮树种为欧美杨、青杨、垂柳及旱柳；第三次高发期为5月中旬，主要区域为山区，对城区无明显影响。

飞絮的“烦恼”

杨柳飞絮是杨柳母树利用风进行种子传播的过程。正是这些絮状物给人们带来了很大的麻烦，可引起部分敏感人群过敏，飞絮被吸入鼻腔后，会引起强烈的刺激、流涕、咳嗽和哮喘等反应，皮肤上也会出现过敏性反应，如皮肤瘙痒、眼结膜发红等，不仅鼻涕眼泪一把抓，严重的还会引起上呼吸道感染和呼吸困难。

如何对抗飞絮？

外出时做好防护

在外出时做好个人防护，一次性防尘口罩、墨镜、防护镜、纱巾等均可起到有效遮挡飞絮作用。

及时清洁

外出后用清水及时清洗面部，用生理盐水清理鼻腔、口腔，以免飞絮粘在脸上造成过敏，或对呼吸道产生刺激，引发哮喘等呼吸道疾病。

居家期间关闭纱窗

居家期间请注意关闭纱窗，避免飞絮飞入室内。室内飞絮可用吸尘器及时清理，或喷水湿化后清扫。

敏感人群飞絮期中午尽量减少外出

和其它过敏一样，敏感人群最好脱离过敏原，白天尽可能待在室内。飞絮一般中午最多，敏感人群尽量避开这个时间段外出。即便要做户外活动，也要在杨柳絮比较少的时候，比如早晨、夜晚，降雨后会大幅度缓解。

出现症状及时就医

若出现打喷嚏、流鼻涕、咽喉发痒、干咳、气喘等症状时应及时就医，听从医生指导。

调整情绪保持平和心态

春季气候干燥，飞絮会引起心情烦躁，注意调整情绪，保持健康平和的心态。（综合北京市气象局、北京疾控中心、中国疾控中心等）