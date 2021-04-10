国药集团中国生物生产新冠疫苗突破2亿剂

记者9日从国药集团中国生物获悉：从4月起，国药集团中国生物新冠疫苗实现月产能1亿剂。截至目前，国药集团中国生物已向全国各省区市供应新冠疫苗达1亿剂，接种近1亿剂次，未发现与疫苗相关的严重不良反应。

日前，首批“甘肃造”新冠疫苗正式走下生产线，国药集团中国生物兰州生物制品研究所新冠灭活疫苗分包装生产准备工作顺利完成。至此，国药集团中国生物利用所属北京、武汉、长春、上海、兰州、成都等“六大所”扩大产能和分包装能力。截至4月6日，国药集团中国生物累计生产新冠疫苗原液超过2亿剂，生产分装新冠疫苗突破2亿剂。

国药集团中国生物有关负责人透露，北京生物制品研究所已启动三期生产基地的建设，武汉生物制品研究所启动二期扩大产能的建设，合计年产能有望达到30亿剂。（记者 王君平）

《 人民日报 》（ 2021年04月10日 02 版）