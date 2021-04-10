上海新冠疫苗日接种能力达五十万剂次

2日，一个流动新冠疫苗接种点开进了上海市长宁区虹桥街道辖区内的文广大厦18楼。在近40名社区志愿者的引导服务下，当天约2000名企业职工和社区居民完成接种。“虹桥街道有37栋商务楼宇和700多家沿街商铺，我们主动上门了解企业需求，及时组织流动接种。”虹桥街道党工委书记胡煜昂说。

有大型集中接种点，也有专场和上门服务；有为65岁以上老人提供的人工建档和预检服务，也有对公交、医疗、快递等行业人员优先接种、保障休息的周到安排……近期，上海快速、有序推进新冠疫苗接种工作，灵活多样又贴心细致的举措，让“应接尽接”进程高效顺利。

设在青浦区体育文化中心的大型临时接种点，有70个接种台，日接待能力约1.5万人。记者在现场看到，不少社区和村安排了大巴车接送自愿接种的市民。外场等候区搭建了大棚，为等候者遮阳挡雨。整个接种流程和不同区域都有清晰的提示标识，还添置了饮水机等设施，既清楚、便捷，又让人感觉安全、温馨。到达预检区，先看健康码、接种码、预约登记码“三码”是否齐全，再核对人员信息与身份证信息是否匹配，询问有无相关病史等。接种后，每人都拿到一张爱心纸条，写明接种时间和留观时间。

据长宁区卫生健康工作党委书记池捷介绍，截至4月8日，该区已完成59场流动接种，全区每日接种量超过1万剂，累计接种28.64万剂。针对辖区外籍人士较多的特点，长宁区专设了外籍人士接种点，提供双语服务。

公交从业者是上海优先安排疫苗接种的群体之一。“为了有序推进，我们预先做好咨询解答、排摸登记，合理安排一线职工的接种及休息，在满足市民出行需求的情况下，顺利完成了接种工作。”上海巴士第四公交公司总经理助理沈卫东说。目前，上海各类交通运输从业人员中，已有逾21万人完成两剂疫苗接种。

上海还开展多种形式的科普宣传，提升市民履行疫情防控的社会责任意识。

为扎实推进新冠疫苗接种，上海市、区两级成立了工作专班，加强统筹协调。市卫生健康委组织9个巡查指导工作组，对口指导各区接种工作。目前，上海全市配置了55个大型临时接种点、近200个社区接种点和20多支机动力量，接种单元累计达3400多个，最大日接种能力达50万剂次。截至4月8日，全市新冠疫苗接种累计超过710万剂次。（记者 姜泓冰）

《 人民日报 》（ 2021年04月10日 02 版）