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地处大别山腹地的阎家河镇，是湖北省麻城市的古镇。今天的人们更习惯称它为阎河。

阎河因其境内有唐代的柏子塔、明代李贽讲学的钓鱼台和十里桃林春色而闻名遐迩，也曾是远近闻名的贫困镇。到2014年，阎河的贫困发生率还超过百分之二十。经过连续多年的脱贫攻坚，这里的贫困面貌发生了根本改变。2020年4月，湖北省人民政府批准麻城退出贫困县序列。

如今，走进一户户阎河人家，眼中所见皆是新生活的火热场景，耳中所闻都是振奋人心的时代变迁……

刘世卫家的新房

刘世卫是麻城市阎家河镇阎家河村六组村民。时隔一年多，我们再次相见时，他正在给新建的房子整理院落，为乔迁作最后的准备。

我问，怎么不声不响，就盖起一座新房了？刘世卫放下手里的铁锹，说这房子是去年开建的，慢慢修整，直到现在才基本完工。他向我们介绍说，房子上下两层，有两百多平方米，总共花了三十万元，一部分是找开公司的舅哥借的，另一部分是这两年跑运输和妻子打工赚来的。

我们去刘世卫的老屋转了转。老屋离新房只有两百多米，也是两层小楼，外墙的红砖都裸露着，有的发黑，有的长满了青苔。虽然如此，屋内的地面却干净整洁，桌椅等家什收拾得整齐有序。

这老屋我来过三次，每次都没见到女主人。这一次才问清，二十年前，刘世卫的媳妇就经人介绍，到厦门打工去了。刘世卫留在家中，除了种好承包地，更主要的工作是在附近跑短途货运。虽然有爷爷奶奶搭把手，但刘世卫还是得既当爹又当妈，料理家务，照看孩子。

令刘世卫欣慰的是，他的三个孩子都很争气，每个学期都要为他拿几张奖状回来。他们相互比拼着，拿回了一张又一张奖状，慢慢贴满了老屋的两面墙壁。

2015年年初，一场大雪覆盖了远山近岭和周边大小村庄。货运跑不成了，刘世卫就趁着下雪在家歇息。没想到在家歇着，人却突然晕倒了。送医院一查，是心肌炎，麻城治不了，转到武汉同济医院。这一年，他十八岁的大女儿正好考上大学，已经十一岁的一对双胞胎儿女也在上小学五年级。他这一病，不仅花光了家里本就不多的存款，连经济来源也断了。通过精准识别，他在这一年成了建档立卡贫困户。

得益于政府对贫困户的政策支持，刘世卫的医药费报销了大部分。大女儿上大学，申请到每年五千元的助学贷款，一对双胞胎也获得了每人每年一千多元的国家助学金。虽然三个孩子的生活费等开销，还要靠他们夫妇提供，但最大最急的问题已经解决。出院以后，刘世卫需要休养，干不了重体力活，村里就给他提供了相对轻松的公益岗位，还为他申办了四万元的小额信贷。待到2017年，刘世卫感觉身体好多了，就筹钱买了一台二手车，重新干起货运。

没有合适的运输活计干的时候，刘世卫家的收入怎么办？生活会不会受影响？面对我的疑惑，刘世卫不假思索地回答，那不会，不跑运输的时候，还可以做其他的事。村里镇里对建档立卡贫困户都很关照，站岗守卡、消毒消杀、打扫卫生、分发物资之类的有偿岗位，都尽量安排贫困户来做。

我说，那你就是一个坚定的脱贫户了。刘世卫点头道：“对，坚定的脱贫户！”说完又笑了，那么自信。

合作伙伴成了亲家

驱车来到凉亭村时，接待我们的村妇女主任说要带我们去看一户特别人家。我问，他家有什么故事吗？她说，他的本事大着哩！

故事的主人公曾红文，是该村八组人。1967年2月出生。他看上去身材魁梧，谈吐清晰，要不是妇女主任介绍，我真不知道，坐得端端正正、睁着一双大眼的曾红文是个完全失明的盲人。

曾红文的妻子比他小八岁，也有残疾在身。加上曾红文八十三岁的母亲十年前也突然失明，这个家庭祖孙三代五口人，三人有残疾。令人宽慰的是，这对残疾夫妇生养的一儿一女都身体健康。

2015年，曾红文家被确定为建档立卡贫困户。麻城市、阎家河镇和凉亭村派来三名干部，正式与他家结对子，进行帮扶。他们为曾红文家争取到了政策范围内的最大扶持——他家每月享受低保，又因有三个残疾人，还有额外困难补助和重残护理补贴。

曾红文以前曾为生产队放过牛。我听说过盲人操琴、盲人说书、盲人按摩，但“盲人放牛”却是第一次听说。曾红文喜欢结交朋友，而且远近还真有几个够意思的朋友。于是就有做牛生意的朋友，在交易空档期，将牛委托给曾红文放养，每次给他四头牛，一天的工钱就有八十元，放养周期三个月。一年下来，曾红文放牛的收入就有七千多元。

尝到甜头的曾红文又想，能不能在替人放牛的同时，赊两头小牛自己养呢？至于赊牛的钱，可以等到卖牛时再扣。揣着这个想法，2019年开春后，曾红文找到了闵集乡海行新村的袁绪宝。袁绪宝家也曾是贫困户，靠买牛卖牛脱了贫，经营的牛逐渐多了，也愿意找会养牛的贫困户来帮忙。袁绪宝同意赊给曾红文两头小牛，但见他是盲人，终究有些不放心，于是有事没事就过来看一下。一来二去，就像走亲戚一样，有时袁绪宝一个人来，有时夫妻两个一起来。到曾家来多了，曾红文出落成人的女儿，引起了他们的注意。袁绪宝有个儿子，二十六岁，初中毕业就去广东打工了，还没有女朋友。于是袁绪宝夫妇就起了两家结亲的心思。两家的儿女交往后，也都愿意结这门亲。养牛的合作伙伴就这样成了亲家，算得上是脱贫路上的一段佳话。

现在，袁绪宝仍然只赊给曾红文两头小牛，这是要亲兄弟明算账的。但作为亲家，他又另外送给曾红文两头小牛，这是分文不取的。再加上自有的母牛，曾红文已经养了五头牛。扶贫政策帮扶再加上放牛养牛的收入，曾红文终于在2019年实现了脱贫。

宏亮汽车修理店

我们来到镇区边的一家汽车修理店。店的主人叫胡威，是阎家河镇桂花村五组村民，1986年6月出生，今年才满三十五岁，却已经干了十多年的汽车修理。

胡威八个月大的时候，家中失火，燃烧的尼龙蚊帐落在他稚嫩的脸上，面部受伤，一只眼睛的视力和一只耳朵的听力也严重受损。不幸的遭遇没有击倒胡威，反倒让他自立自强的念头更加强烈。他读完初中后，就想拜师学门手艺，自己养活自己。麻城市区的一位汽车修理师傅接受了他。就这样，胡威正式拜到师傅门下，当上了汽车修理学徒。

胡威勤奋好学，加之天资聪颖、手脚勤快，深得师傅喜爱，师傅精心传授技艺，胡威心满意足，对师傅更是心存感激。学满三年后，胡威按规矩可以出师，但为了报答，他又帮师傅干了四年。待到胡威回到阎家河自立门户，辗转几个地方后，终于下决心，办起了自己的汽车修理店。

胡威能够成功开店，还得感谢党和政府给他的扶持。胡威和媳妇都是残疾人，他家在2015年被确定为建档立卡贫困户，享受了低保和伤残护理补贴。修理店开在他自家新盖的房子里，盖房开店的钱，也多亏了老家房子的危房改造补助，还有镇里帮着申请的小额贷款。再加上亲戚朋友的借款，才把这个店办起来。店址选在进出阎家河镇的主干道边，这里车来车往，是个搞修理的好地段。房子的一楼是修理店，可以同时容纳两台小汽车。二楼住人，三楼主要用来放杂物。

现在的胡威，有自己的楼房和修理店，日子过得简单安稳，充实而又幸福。每天，除了接送孩子，他都守在店里，接待新老客户。他说，他要靠过硬的技术和优惠的价格，吸引车主。

闲聊中他还告诉我，2019年，他还清了贷款，实现了脱贫，还被评为阎家河镇脱贫先进，到镇里的大会上领回了一个大大的奖牌。

临走时，我才看清他的店名是宏亮汽修。问其来由，胡威说，师傅的店名中有个“宏”字，“亮”是他儿子胡亮的名字，所以就叫宏亮汽修了。从店名看得出，胡威对师傅真是一往情深，也看得出他对美好生活的憧憬和向往。

这是个有情有义的人。愿他的日子越过越好。

几户阎河人家，只是麻城五万七千多个脱贫户的缩影。脱贫摘帽，正是他们新生活、新奋斗的起点……

《 人民日报 》（ 2021年04月10日 08 版）