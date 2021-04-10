正月初六，暖阳似金。春节假期还没结束，父母便扛着锄头去地里忙活了。

他们弯着腰，锄头举过头顶，挖进地里，轻轻一撬，再把土块敲碎。我送午饭时，地已经挖了一大片，父母额头上的汗珠如雨水般滚进衣裳，背部已然湿透。他们年过花甲，头发皆已花白，还如此劳累，我见了不由心疼，他们却是笑意盈盈，一边吃饭，一边讨论下午以及最近的计划，争取在清明节前把玉米种全部播进地里。

父母种了一辈子的玉米，以前种玉米为生，如今种玉米致富。

小时候，家里比较穷，玉米面饭是主食，餐餐吃，天天吃。母亲怕我们三兄妹厌食，就会变着法儿做，一会儿土豆拌玉米饭，一会儿麦面拌玉米饭，一会儿又变成菜蒿蒸玉米饭。秋收后，家里满院子都是金黄的玉米，父母商议后划成三份，家人吃一份，养家畜一份，一份给我们兄妹当学费。进入新世纪，家乡的日子越过越好，大米代替玉米成了餐桌上的主食。村里的一些叔叔伯伯纷纷外出打工，父亲却选择留了下来。他说：“我习惯了种地，种玉米让我感到踏实。”他和母亲租了一些空地，全部种上玉米。

种玉米看似简单，传统的种植方法，是一套完整的工作步骤。松土、运粪、发酵，到了清明前后，确保气温不再降低后，再把玉米种播进地里。播种时间很讲究，清明节前后半个月内最佳，出苗率最好，收成更有保障。父母对玉米细心，他们顶着烈日除草，在田间插放稻草人，让每棵玉米苗都茁壮成长，收成后的玉米堆满一个小粮仓。这些玉米不再是家里仰仗的口粮，而是用来养殖家禽和家畜。

日子好过了，我们三兄妹都各自有了自己的事业，父母也在逐渐老去。他们年复一年的劳作，背慢慢驼了，腰渐渐弯了，天气变化时，偶尔就会引发腰酸背痛的毛病。我经常劝他们少种一些玉米，该休息时就要舍得花时间静养。他们满口答应，但一转眼，就又开始滔滔不绝地谈论哪块庄稼长势好。只要谈到玉米，他们就会一副欢天喜地的笑颜。

父母种了一辈子玉米，玉米的丰收，让贫困的家庭脱掉贫根，过上幸福生活。如今，他们劳动，在我看来，更多的是一种享受，一种珍惜。因为他们坚信：越勤奋，越幸福。

当天晚上，一家人围着火塘而坐。侄女看着疲惫的爷爷奶奶有感而发：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”我们兄妹对视了一下，默然点头。

第二天，天刚亮，我们就起床。吃过早餐，扛着农具，带着孩子，跟父母一起下地里干活。我们早已不仰仗这些玉米生活了，但是我们兄妹都觉得，要把父母一辈勤劳踏实的家风传承下去。

清香的春风吹在身上，舒适惬意。阳光下，柳枝静静发芽，桃花悄悄吐蕊……

《 人民日报 》（ 2021年04月10日 08 版）