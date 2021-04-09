太平人寿2021年健康关爱季启动

健康是一种社会责任，也是家庭幸福之本，太平人寿2021年健康服务季以“太平关爱健康，守护美好生活”为主题，聚焦家庭健康，自4月开始正式启动，计划通过三大主题活动、五大项目支持，与客户及其家人一起展开一场健康生活之旅。

据太平人寿相关负责人介绍，在本次健康关爱季活动中，太平人寿不仅将通过各项精选健康服务项目提升客户体验，更希望将健康服务惠及客户家人，向客户家庭传递健康生活的理念。比如，三大主题活动中的线上健康达人学院，将邀请在职医师进行专业科普，每日发布健康资讯，为客户及其家人提供健康管理意见；活动期间还将与专业体检机构合作发布《2021版VIP客户健康绿皮书》，通过大数据分析，帮助不同类型的群体更加科学、有效地认识自身的健康状态和开展健康管理；而在健康关爱季期间开展的“神秘体验官计划”，则将带领公司客户亲身体验涵盖国内第二诊疗意见、常卫清检查、专家门诊预约、健康尊享体检等多项服务，不仅让客户体验到公司的关怀，更切实感受到健康管理的实效。

该负责人表示，本届健康关爱季还针对不同层级客户的差异化需求，优选PET/MR、心脑宝、免疫细胞储存、肝癌超早期筛查、带状疱疹疫苗接种5个优质项目，丰富客户体检替换选择，给予更为精准的服务匹配，持续提升客户体验度。

目前，太平人寿全国千余家机构已陆续启动健康关爱季各项活动，希望将服务与关爱传递给更多家庭。