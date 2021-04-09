“学习强国”上线“强国医生”功能 就医问诊更方便

足不出户就能在线就医，让患者少走弯路，让医生精准问诊，让专业健康知识触手可及……4月7日，“学习强国”上线“强国医生”功能，为您提供智能导诊、疾病自查、疾病百科、健康宣教等多种医疗健康服务，传播普及健康常识、卫生知识，助力您的健康生活。

用户只需打开“学习强国”APP，从“我的”页面进入“强国医生”，也可以在健康频道下的关注健康栏目找到“强国医生”。打开“强国医生”，点击“讯飞健康”，通过简单描述自身症状，系统即可找到最适合的科室，让每个人都拥有一个线上的“健康小助理”。

“讯飞健康”是由科大讯飞联合“学习强国”学习平台共同推出，利用语音交互、自然语言理解、医学认知智能与推理技术等，实现智能导诊、疾病自查等功能的智能服务助理。用户进入智能导诊页面后，可以将病症情况以文字或语音的形式描述出来。系统基于医疗问诊数据，询问用户分诊症状的详细诱因、症状性质等信息，生成结构化病历。

除此之外，该应用还兼顾疾病百科、健康宣教等功能，对于疾病自查结果，用户可以查看疾病的病因、常见症状、检验检查、预防、日常护理等信息，还可以自己选择查看特定疾病的健康宣教等知识。

值得一提的是，相较于常规的互联网医院，“讯飞健康”应用以语音交互为主，文字交流为辅，为打字不方便的患者提供了便利，极大降低了智慧医疗资源的使用门槛。

系统还可基于用户的自查结果形成疾病画像，利用大数据分析技术，精准匹配医生画像，并动态生成用户的结构化病史，自动传输到医生工作站或线上医生端，提高问诊效率和质量。未来，科大讯飞和“学习强国”学习平台将继续围绕“强国医生”主题打造智慧医疗平台，不断扩展功能，对接预约挂号平台号源，实现智能导诊、精准导医、预约挂号等智慧就医功能。