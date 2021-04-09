衡水老白干打造“中段C味”战略新品

衡水老白干近日在成都世外桃源酒店举办“新消费 新C位 新未来”未来十年大众酒消费趋势论坛暨衡水老白干创新战略新品上市发布会。

河北衡水老白干酒业股份有限公司常务副总经理、衡水老白干营销有限公司总经理赵旭东从“三品”和“四提升”两个方面介绍了中段C味新品。“‘三品”’即品类、品牌、品味；“‘四提升’即品质营销、文化营销、体验营销、数字化营销。这是衡水老白干大众战略新品‘中段C味’的营销密码，是衡水老白干秉承‘做大做强品类，做深做透香型’信念的坚定表现，也是衡水老白干把握行业风向标，应对消费迭代升级以及新一代消费者追求品质化、极致化、差异化消费理念进行趋势研判的一次创新探索。”他表示。

中国酒业协会执行理事长王琦在会上表示，白酒消费的个性化、多元化时代已经到来。针对这种转变，酒企要做好产品升级，大众白酒消费趋向小众细分，只有抓住精准人群，才能撬动大众市场。因此，企业应做好品牌升级，对品牌实施精准打造，培育品牌专属的消费群体，与消费者建立牢固的情感联系，实现文化共鸣。

中国酒业泰斗高景炎在致辞中表示，这款新品是衡水老白干发挥传承与创新的新举措，是提升品质、落实两会精神、高质量发展的实际情况，产品定位好，适应消费，面向大众化，时尚化、健康化、国际化的酒品新风尚。

在中国白酒泰斗梁邦昌看来，衡水老白干推出的战略新品，关注新生代人群，定位于日常消费，为行业发展带来了建设性的启发。首先，将传统香型和消费潮流结合，呈现出了“多元共存，各显其美”的状态。其次，中段C味向新生代消费者展开怀抱、向人们日常生活回归，代表着白酒的发展方向与未来所在。他建议，中段C味要在表述上创新，标准表述、魅力表述、双向表述。

对于白酒行业而言，消费者需求的变化是推动市场变化的重要力量。不同的消费群体，有着不同的符号意义与精神价值。随着时代的变化，80、90一代已经成为新消费主体，他们的消费需求与习惯，正在成为白酒市场的最大变量。

对于大众消费群体来说，酒水消费，更看重情感链接。因此，外观符合审美潮流、性价比高、契合年轻人需求的产品，往往更能脱颖而出。

云酒·中国酒业品牌研究院高级研究员、卓鹏战略咨询董事长田卓鹏认为，新百元、新底盘要进行品质创新、颜值创新、场景创新、内容创新、模式创新与组织创新。中段C味，是行业首款百元的时尚化创新产品，以中文+英文的形式进行命名，即满足了消费年轻需求的新审美标准，又体现了酒体采用中段优质酒水的品质表达，更是深层次展现年轻化需求的自我追求，展示自我的精神追求。

据了解，“中段C味”在探索时尚化表达的同时，坚持老白干香型品类特色，并进行了扩展，以期打造出全新的适口性白酒，满足大众消费群体的口感需求。当下，品类多元化发展是酒类市场的主流趋势，以品类驱动市场，是诸多品牌实现破局引领的重要手段。可以说，品类创新，是酒企不断探求的命题。