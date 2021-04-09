水井坊成都论坛召开 成都“酒城共生”启新篇

4月8日下午，“水井坊成都论坛——城市与白酒产业发展高峰论坛”在西博城举办。

论坛由四川省、成都市相关领导、糖酒行业领导及城市营销专家共同出席，旨在以水井坊和成都之间的关联为例，剖析美酒与城市之间的文化共融、产业共生，并基于“十四五”期间酒企面对的机遇和挑战，和如何推动川酒的高质量发展，展开一系列的研究与探讨。

全国糖酒会组委会副秘书长王烨回顾了成都与全国糖酒会之间“结缘”的点点滴滴，并认为以水井坊为代表的川酒企业年年的积极参与，是糖酒会能够历久弥新、长盛不衰，绵延百届的保障之一。

中国酒业协会名誉理事长王延才结合经验与研究结果，对“十四五”期间中国酒业的增速进行了预估。

活动中，美酒与城市之间的关联这一议题引发了众多嘉宾的热烈讨论，四川水井坊股份有限公司代理总经理朱镇豪阐述了水井坊与成都之间血脉共生的底蕴，并以自己来到成都的所见所闻，对成都的城市未来发展进行了展望，表达了品牌与成都城共同发展的决心。

论坛中，各路嘉宾与媒体，也见证了水井坊博物馆与大运会执委会的签约仪式，这象征着水井坊将紧密参与到成都城市发展的标志性活动中，为创建“国际消费中心城市”“世界级公园城市”而继续努力。