青年打工群体如何摆脱失眠困扰？

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如今，凌晨入睡、熬夜玩手机已成为年轻人的普遍现象，而由此带来的睡眠问题也愈加引发社会关注。此外，对于青年打工群体来说，离开家乡后进入一个快节奏的陌生环境，压力越来越大、人际关系等问题也在影响他们的睡眠质量。

日前，中国睡眠研究会等机构发布的《2021年运动与睡眠白皮书》显示，目前中国有超3亿人存在睡眠障碍。《2020年中国睡眠指数报告》则指出，2020年国民的平均睡眠时长为6.92小时，经常失眠的人群占比增长至36.1%，其中年轻人的睡眠问题更为突出，有69.3%的90后会在23:00之后入睡，其中不少存在入睡困难的情况，而年轻人的睡眠问题大多和“睡得晚”有关系。

近日，记者走访各大医院发现，如今，青年打工群体也加入了“失眠大军”，在与治疗睡眠相关的门诊里，他们的身影越来越多。

节奏快、压力大导致睡眠差

今年25岁的冯绍军在云南新亚地产有限公司南亚分店做副店长，“去年年底刚被提升为副店长，压力挺大，要不断提升自己的业务能力，白天工作，晚上回家还要上网课。年轻人就要拼呀，但没想到把自己搞失眠了，还是要适当放松一下。”从老家河南来到昆明打工，由于离开家乡进入城市，生活节奏加快，人际关系也变得愈加复杂，冯绍军患上了焦虑，最近半年睡眠质量很差。“这大半年来，我每天最多睡5个小时，而且还是在吃了助眠药的情况下，不吃的话就只能睡3个小时。”最终，冯绍军还是选择了来到云南省立医院神经内科门诊就诊。

洗个热水澡、吞下一颗助眠软糖、打开香薰机、枕上新买的薰衣草助眠枕……最近，被失眠困扰数月的酒店前台90后姑娘周秀心又增加了几项睡前工作，“钱虽然花了不少，但还是睡不着。”

“今年1月进入睡眠最糟糕的时期，每月只有一两天能睡整觉，剩下的 20 多天只能睡两三个小时，而且是半梦半醒的状态。”周秀心告诉记者，每天支撑自己精神的，是起床后喝下两罐 210 毫升的特浓咖啡，如果不喝，就会打不起精神，连话都不想说。

“以往，人们都认为‘心思’多的人容易失眠，如今还出现了一个新情况，就是农民工群体中的不少青年人也出现了睡眠障碍，门诊中农民工失眠患者正不断增多。”昆明市中医院神经内科主任医师张婧介绍，从门诊来看，这些发生睡眠障碍的农民工多在外地打工，离开家乡后进入一个快节奏的陌生环境，压力越来越大、人际关系等问题也在影响他们的睡眠质量，同时远离家乡而缺乏倾诉的交流对象，遇到问题时往往无法排解。

不少睡眠问题是“熬”出来的

晚睡晚起是不少年轻人的生活写照，张婧表示，在睡眠障碍门诊，90后、00后等年轻群体并不少见。“这个群体原本处于一生中睡眠最好的阶段，正常情况下不会出现什么大问题。然而，很多年轻人的睡眠问题都是‘熬’出来的，仗着年轻经常熬夜，殊不知熬着熬着，正常的睡眠节律就被打乱了。”

出生于1995年的宋荣是一名餐饮服务员，每天晚上9点下班后，就是属于他一个人的时间，不会有别人打扰，于是小宋打起游戏来就没有节制了，常常玩到凌晨两三点才睡觉。因为早上要赶着上班，常常睡不够的他总是睡眼惺忪，工作效率上也大打折扣。此外，熬夜打游戏又常常伴随吃宵夜，户外运动也在减少，曾经体重正常的宋荣也越来越胖。

“作息规律受影响了，现在不玩游戏也要到凌晨两三点钟才能入睡，玩游戏把自己弄成失眠患者，真是得不偿失。”宋荣叫苦不迭。

28岁的建材销售顾问孙晓东也是一名睡眠障碍患者，由于工作的关系，他经常要半夜与客户沟通，久而久之就养成了晚睡晚起的习惯。喜欢交际的孙晓东结束工作后，还总和朋友一起K歌、吃夜宵，常常到后半夜两三点钟才入睡，白天则要睡到中午11点才起床。

“睡眠问题其实和每个人的生活习惯密切相关，如果只靠医生的帮助，自己不改变生活习惯，是很难纠正的。”云南圣爱中医馆神经科主任徐丽表示，治疗睡眠问题讲究“夜病昼治”，通过改变白天的作息方式，达到纠正睡眠的目的。

“睡不着”背后隐藏的病症不容忽视

记者从昆明市内各大医院门诊了解到，一些学生群体和高危行业从业者发生睡眠障碍的比例较高。通常，短期睡眠障碍患者在焦虑的事情结束后，症状会自然消失，随后逐渐恢复睡眠。然而，“睡不着”的背后可能隐藏“看不见”的病症，长期睡眠障碍会导致神经系统紊乱、心慌、食欲不振等全身系统疾病。

在每天晚睡晚起生活持续了一两年以后，孙晓东发现自己头顶的头发越来越少，身体状况也越来越差，同时还伴随着记忆力下降，注意力无法集中等情况的发生。

“长期失眠是焦虑症和抑郁症的一个突出表现。”徐丽表示，“睡眠障碍困扰着很多人，可真正接受治疗的人却很少，这与大家对睡眠的了解不够有关。如果长时间无法入眠，最好还是去医院接受治疗，切不可盲目服药。”

与此同时，治疗失眠的关键是建立良好的睡眠卫生习惯。徐丽介绍，如果没有睡眠问题，每天最好在相对固定的时间睡觉；如果有失眠的情况，则应在有困意的时候才去上床睡觉，而不是花大量时间躺在床上玩手机。此外，床上不做和睡觉无关的事，睡前关闭电子设备，电子设备产生的蓝光会减少褪黑素的生成，影响睡眠。

“要想晚上睡得好，白天就要尽量多晒太阳，因为晒太阳会加速体内褪黑素的代谢，促成晚上褪黑素分泌，可以起到促进睡眠的作用。”徐丽说。