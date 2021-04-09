广州钻级餐厅探觅攻略

酥脆可口的南乳肉 邓伟东 摄

豉油糖炸黄花鱼 邓伟东 摄

日前，美团点评发布“2021年黑珍珠餐厅指南”。爱吃的老广只要看见有口碑榜单发布就会立马出动——要么重温、要么跟随指南走进钻级餐厅一探究竟。在刚刚过去的清明小长假，相信不少人祭祖之余，各种聚餐肯定少不了，追寻新鲜出炉上榜餐厅四处“打卡”成为一众好吃之人的首选节目。

今年的“黑珍珠”榜单及入围名单都很长，如何高效、精明地去这些餐厅打卡，的确需要动动脑筋。有不少食客反映，其实，入围的餐厅有不少是有很多“拥趸”的知名食肆。

我们不妨扩大范围，把这些深受食客欢迎的餐厅一网打尽，设计出自己心水的“2021黑珍珠”觅食攻略，在这个周末集体出动，跟随我们的脚步，看看我们制定的觅食攻略是否符合你心意？又或者把你精心设计的逛吃方案与我们共享。

【高端粤菜】：绚丽多姿广府菜 粤食粤滋味

粤菜作为八大菜系之一，最大的特点是“花款多、味道鲜”，其中，潮州菜的地位特别高，明末清初学者屈大均的《广东新语》载:“天下所有食货，粤东几尽有之，粤东所有之食货，天下未必尽也。”广东地处亚热带，濒临南海，四季常春，物产富饶，粤菜在食材选用上得天独厚，水泽鱼虾、山间野味皆能料理。

在此，我们推荐四家上榜“2021黑珍珠餐厅指南”极具特色的高端粤菜餐厅，与大家一同沉浸式体验“食在广州”的味蕾快感！

第一站：玉堂春暖（三钻餐厅）：古色古香岭南风情 感受老广的味道

玉堂春暖餐厅，这家位于沙面的中国首家五星级酒店白天鹅宾馆的餐厅，是广州餐饮界的一个标杆，上榜广州米其林指南一星餐厅，今年继续蝉联“黑珍珠”餐厅指南三钻餐厅，这是自2018年起，该餐厅连续四年获得该榜单三钻餐厅。作为享誉海内外的传统星级酒店，自然就成为了我们这个攻略的首站。

白天鹅开业30多年，接待过40多个国家的元首和政府首脑。酒店中餐厅的设计古色古香，集岭南特色和西关风情于一身，其早茶非常旺，不少老广几十年风雨不改，定期过来喝早茶。

必点招牌菜：伊利亚黑毛猪叉烧、白切葵花鸡、香茅乳鸽、金汤虾饺、榄仁萨其马

该餐厅的伊利亚黑毛猪叉烧现场制作，用海盐加玫瑰清露明火烧制，口感香脆，肉质软嫩，吃起来油而不腻，还伴有淡淡的酒香；白切葵花鸡口感鲜美，皮黄爽脆，脂肪少，连骨都有葵花籽的香味，即便是清蒸，不蘸佐料也非常好吃。

第二站：江-由辉师傅主理餐厅（一钻餐厅）：时尚呈现佳肴 不可错过的创意粤菜

这是国内为数不多以厨师名字命名、以创意粤菜为主的中餐厅，今年继续上榜黑珍珠一钻餐厅。“江”在广州文化东方酒店三楼，餐厅设计高雅明亮，宾客在此用餐厨师团队会根据餐单设计推荐“专属”的茶品和配酒。

餐厅主厨黄景辉师傅入行30余年，26岁时就当上行政总厨，独具创意的菜式设计, 把食材烹制出令人赞叹的味道。他研发新菜的理念是“必须走出去，不要闭门造车，要多看、多吃，跨菜系、跨省份、跨囯界，不断汲取灵感，才能有更好的创意，为顾客带来更多惊喜。”

必点招牌菜：亚麻籽烧鸡、和乐蟹蒸手打饼、岭南黑天鹅酥、鲍鱼饭

今年“江”的“黑珍珠”精选菜单是——

前菜：纽纹青瓜、水晶带子、琥珀核桃凉瓜；汤：黄豆瑶柱炖美国响螺；主菜：风范西沙龙虾仔、煎烹椒麻加拿大牛肉粒、心肝宝贝；主食：浓香粒粒炒饭；甜品：香滑布丁拼擂沙汤圆。

第三站:跃·Yuè（二钻餐厅）：打破既定概念 感受全新味觉体验

这是一家高端粤菜网红私房菜餐厅，“跃”的发音与“粤”相同，让第一次听到餐厅名字的人首先会想到粤菜。这是由一班年轻厨师主理、以跳跃思维研发现代粤菜的新餐厅，他们非常注重厨师与食客交流，开放式厨房，餐桌与厨房直接连接，出菜方式令人惊喜连连。

该餐厅位于新港东路南丰汇，装修风格以黑色为主色调，在淡黄色的灯光下典雅沉静。

必点招牌菜：鱼子酱卤水鹅肝、香芋扣肉、豆椒牛肉、护国海参

鱼子酱卤水鹅肝是跃·Yuè的招牌菜，卤水鹅肝作为一道潮州传统名菜，厨师用分子料理手法将鹅肝、鱼子和醋很好融合，食物容器和品尝方式都非常特别。香芋扣肉，如果只看外表，不少人会以为只是常见的蒸水蛋，但挖开上层的蒸水蛋，一股浓郁的香芋扣肉味就扑面而来，原来是香芋和扣肉被混合打成泥铺在下方，有意想不到的效果。

第四站:广州丽思卡尔顿酒店·丽轩中餐厅（二钻餐厅）：粤式奢华 展现精致粤菜魅力

这是广州丽思卡尔顿酒店的中餐厅，曾上榜广州米其林一星餐厅，连续三年入选黑珍珠二钻餐厅。该餐厅致力打造传统粤菜新经典，其厨师团队善用优质食材，并配合独特创意，烹饪色香味俱全的粤菜。

必点招牌菜：龙虾汤贵妃汤泡饭、松露酱捞手工面，青柠海盐煎和牛粒、

今年丽轩的“黑珍珠”精选餐单是——

前菜：红酒鹅肝香槟梨·凉皮泡菜卷·冰梅汁樱桃番茄；汤：清汤鲜海藻炖鲍鱼；主菜：豉香三葱爆小青龙、香草汁煎状元帆立贝、黑松露香酥炸裹肉；主食：葱油樱花虾籽手工面；甜品：蛋白手磨杏仁茶配时令鲜果。

【家常美味】：简单可口情意浓浓 家常菜品出真味道

“食在广州，味在西关”，有人说，记住一个城市，是从味觉开始的。现今，大众菜无疑是最“接地气”菜品，简单的原料经过精心烹调，便能成为街坊邻里的心头好。入围“2021黑珍珠餐厅指南”广州榜单的，除了口碑持续在线的知名餐厅外，不少特色大众菜餐厅也不容错过。

第一站:独具匠心老字号 开拓创新特色菜

一个城市有多少老字号，就证明这个城市留下了多少“人间的精华”。这些老字号是情义的象征，是智慧和勤恳的结晶。在广州，超过100年的老字号有不少，“2021黑珍珠餐厅指南”的入围餐厅不乏老字号的身影。

广州酒家作为广州的重要地标，不少老广每周都会雷打不动来这里“叹茶”——“一张报纸，一盅两件，吹水不倦”；北园酒家来头不小，作为广州其中一家早茶文化鼻祖，而且还是广州的特级餐厅和文保单位，荣誉满墙，建筑和美食充满岭南风情。

广州酒家临江大道店（入围餐厅）：大胆创新 紧跟时代步伐

广州酒家临江大道店坐落于广州市海心沙临江大道与冼村路南交汇处，该酒家素有“食在广州第一家”美誉，2018至2020年度蝉联“黑珍珠餐厅指南”一钻餐厅。

必点招牌菜：金鼎鲜味虾饺皇、酱香豉香蒸凤爪、红米肠、生烧乳鸽皇

今年“广州酒家”的“黑珍珠”精选菜单是：前菜：风味两小碟（一口萝卜爽、老醋海蜇头）；主菜：清香无骨爽皮鸡、泰式酸辣翅、非凡香酥鱼、黑松露蝴蝶虾、十年陈皮鲮鱼滑浸学斗菜；主食：干炒牛河；甜点：象形核桃包。

广州酒家的点心有不少“拥趸”，金鼎虾饺皇皮薄肉鲜，内馅虾仁个个新鲜饱满；酱香豉香蒸凤爪，凤爪软糯，入口即化；香滑不甜腻的高桶葡式蛋挞惹人喜爱；入口很有层次的红米肠一层粉皮、一层酥脆、一层鲜虾美味又有趣。

北园酒家（入围餐厅）：大师精心出品 经典点心寻回当年味

荣获2020“黑珍珠”一钻餐厅的北园酒家（小北路店），开创于二十世纪二十年代末期，有近百年历史，是广州三大老牌园林酒家之一。由著名建筑学院士莫伯治设计，是典型的岭南园林食肆。艺术大师刘海粟先生87岁高龄时曾到此宴饮，即席挥毫“其味无穷”大字相赠。

必点招牌菜：北园虾饺皇、红米丝网肠、秘酱蒸凤爪

今年北园酒家的“黑珍珠”精选菜单是：菊花竹笙豆腐烩鱼茸羹、招牌花雕鸡、干煸粉丝海虾、葱油捞龙趸斑、沙姜啫啫海皇三宝、上汤肉片浸时蔬。

北园的虾饺皇一定要试；雪山碳焗叉烧包，外壳酥脆、口感丰富，馅料叉烧十分爽口，圆润饱肚，咸甜适中；经典鸭脚扎这道几近失传的粤式点心在北园广受欢迎，炸好去骨的鸭掌酥香入味，吸满汤汁的粉香芋头搭配外面的腐皮，让食客“食过返寻味”；

市师鸡保有广州特色，鸡皮爽滑弹牙，鸡肉细腻饱满，蘸料是蚬介酱，用黄芥末酱加蚬肉调制而成，配合食用味道特别鲜美。

第二站：小店口碑持续在线 美味用心烹制

上世纪八九十年代，是广州饮食界的一个辉煌年代，那时的餐饮业百花齐放，百家争鸣，出现了不少口碑好店。他们当中有些虽然规模不大但胜在有韧劲，几十年如一日默默耕耘和坚守，让爱怀旧的老广和海外游子每每吃到都感慨万千。他们的存在，恍如一种使命，让人们牢牢记住当年的味道。

信记海鲜饭店（入围餐厅）：大排档风味 几十年如一日

信记海鲜饭店是一家位于长堤大马路具有30多年历史的老字号，由李景信夫妇一手创办，餐馆位置较为隐蔽。从1982扎根长堤至今，保留了改革开放时期“至广州”的粤菜味道。来这的食客多为广州本地人，由于店家挑选食材较严，宁缺毋滥，因此海鲜种类不会太多，但出品绝对真材实料。

虽然今年首次入围，作为老牌粤菜，信记的满满情怀以及有保障的出品，一直是不少本地人的心头好，有老饕笑言：“这里绝对值得二刷三刷。”

必点招牌菜：姜葱炒蟹、姜葱陈皮丝炒甲鱼、酱爆蛏子、南乳肉、豉油皇鹅肠、节瓜煲

其招牌菜之一的南乳肉，薄切五花肉炸酥，但咬下去又有点肉汁，这个功夫并不容易做到，南乳的香味十分诱人，酥脆可口不油腻，是不错的下酒菜；酱爆蛏子去沙干净，肉质鲜甜爽脆，里面的豉汁特别香浓，十分惹味。

雅苑餐厅（入围餐厅）：“富豪饭堂” 味在家常

荣获2020“黑珍珠”一钻餐厅，位于老城朝天路的雅苑餐厅，被称为“富豪饭堂”，尽管价格这几年水涨船高，但味道仍是如家常菜般亲切。

必点招牌菜：豉油糖炸黄花鱼、葱油鸡、白灼吊片、鹅肝酱芥蓝、红豆沙

豉油糖炸黄花鱼是雅苑的招牌菜，几乎每桌必点，外皮酥脆、内里细嫩，碟底的酱油以及铺满鱼身的炸蒜粒都令其风味更为独特。

葱油鸡是雅苑的另一道拿手菜，只用葱油简单调味，鸡被满满的红葱头覆盖，闪烁着被葱油浸润的光泽，入口鸡味、葱味分明和谐，鲜甜又鲜嫩。

雅苑在味道上令食客特别惊艳的菜其实没多少，但让食客品出一丝默默坚守的信念实属难能可贵。店面装潢能简就简，店家把精力都放在精选食材、把控火候上，每每前来都座无虚席，甚至是大排长龙。（记者 邓伟东）