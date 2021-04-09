新疆昌吉州天山北麓葡萄酒产区推广新闻发布会在成都举办

4月7日下午，新疆昌吉州天山北麓葡萄酒产区推广新闻发布会在成都举行，为新疆昌吉州天山北麓葡萄酒产业高质量发展建言献策、贡献智慧。

昌吉州位于新疆天山北麓、准噶尔盆地东南缘，是古代丝绸之路新北道通往中亚、欧洲诸国的必经之路，素有“门牌要冲、黄金通衢”之美誉。大美新疆，葡萄故乡。“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。”西域葡萄酒的美名在历史上就远播四方。

资料显示，天山北麓产区拥有百余公里葡萄酒产业带，酿酒葡萄种植面积达11.6万亩，葡萄酒产能达到34.9万吨，占全疆的70%；葡萄酒企业达到38家，占全疆的40%；年实际生产葡萄酒7.5万吨，占全疆的35%；每年向疆内外供应葡萄原酒5.2万吨。2017年，产区成立了“天山北麓葡萄酒产业联盟”，实现天山北麓葡萄酒产业实体化运营。

近年来，昌吉州葡萄酒产业借助发展深度“发酵”，产区培育了中信国安、印象戈壁、唐庭霞露等40余个葡萄酒品牌。

资料显示，计划到2025年，天山北麓产区酿酒葡萄面积达到30万亩，年产优质葡萄酒17.5万吨，精品特色葡萄酒庄达到150家，葡萄酒产业实现综合产值150亿元。

值得关注的是，天山北麓产区作为全疆规划发展的四大葡萄酒主产区之一，昌吉州已将天山北麓葡萄酒产业作为扩大对外开放、促进农牧民增收致富、高质量发展的重要产业。昌吉州正在构建葡萄酒产业发展新格局。根据《新疆·昌吉州天山北麓葡萄酒产业发展总体规划》，着力打造“一带、双轮、三区、多点”发展格局，推动葡萄酒产业高端化、绿色化、智能化、品牌化、集群化发展。

目前，昌吉州成立葡萄酒产业工作专班，安排专项资金，研究制定相关扶持政策，正在申报“天山北麓葡萄酒”地理标志产品认证，让天山北麓葡萄酒的甘美醇香芬芳海内外。同时，与一二三产优势叠加，到2025年，种植加工环节吸纳就业3万人，带动1.15万户、近5万果农人均综合收入达到2万元以上，酒庄年接待游客高于500万人次，带动文化推广、餐饮娱乐、旅游等相关产业收入150亿元以上。

新疆昌吉州林业和草原局林业技术推广中心研究员、天山北麓葡萄酒产业联盟秘书长张旭东说，一瓶葡萄酒，融合了一二三产业。从葡萄种植到葡萄酒加工和销售，再到酒庄观光旅游，极大地带动了多个环节配套产业发展。在天山北麓这条黄金线上，千里庭州（注：昌吉州别称）正崛起一条葡萄长廊产业带，与一二三产优势叠加，加之政策红利发酵，美酒芬芳沿着新丝绸之路飘向海外。

目前，全州葡萄酒产业初步实现了统一质量安全检测、统一人才培训、统一技术指导、统一产区推广。2019年8月，昌吉州正式成立新疆蓓露山葡萄酒业有限公司，使天山北麓产业联盟实现实体化运作，对产业发展起到了重要的引领作用。