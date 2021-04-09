北京云量增多气温降 昼夜温差超10℃

今天(4月9日)，北京云量增多，气温略降，白天最高气温18℃，夜间最低气温仅6℃。昼夜温差较大，早晚体感偏凉，公众请注意适时增减衣物。周末两天，北京气温稳中有升，周日或将再次突破20℃。

昨天白天，北京以晴为主，南郊观象台最高气温19.5℃，暖意融融。

今天，北京云量增多，气温略降。北京市气象台今晨6时发布天气预报，预计，今天白天多云，北转南风二三级间四级，最高气温18℃；夜间多云，南转北风一二级，最低气温6℃。

近日北京昼夜温差较大，今天昼夜温差将超10℃，早晚体感偏凉，公众请适当调整着装，谨防感冒。

周末两天，北京以多云间阴为主，气温稳中有升，最高气温18℃至21℃，最低气温11℃至13℃。

气象专家提醒，目前花粉浓度整体处于极高水平，以杨树、白蜡树和柏树为主，易敏人群外出请加强防护，远离花草林木繁茂区域。同时，一年一度的杨柳飞絮季又不约而至，请大家做好个人防护，不要用火点絮。