小客车指标申请审核结果今起可查

今天起，可查小客车指标的审核结果了。今年起实施的北京市小客车数量调控新政规定，申请人可于每年1月1日至3月8日、8月1日至10月8日两个申报期间内填报小客车配置指标申请。1月1日至3月8日期间内提交的申请，可于4月9日9时起，登录系统查询个人申请以及家庭成员的个人申请审核结果。

昨日，北京小客车指标办发布消息称，为落实《北京市小客车数量调控暂行规定》（政府令第296号）、《北京市小客车数量调控暂行规定》实施细则（2020年修订），本市有关部门将对小客车配置指标申请人（个人和家庭申请人）填报的身份信息、证件信息、社保和个税缴纳情况等进行严格审核。

个人或家庭申请通过审核后，申请有效期保留到次年3月8日。未取得配置指标的，在申请有效期内自动转入下一次指标配置，每年3月9日至4月8日期间，将对所有的个人、家庭申请人的申请资格再次重新审核。其中，对于“持本市居住证并且近五年连续在本市缴纳社会保险费和个人所得税”的申请人的社保费缴纳信息，审核申请有效期截止月的上一个月（每年的2月）开始往前推算60个月在本市连续缴纳社会保险费情况，不能断月（如有断月，补缴后有效）。对于“持本市居住证并且近五年连续在本市缴纳社会保险费和个人所得税”的申请人的个税缴纳信息，审核申请有效期截止年的上一年开始往前推算连续五年，每年在京缴纳个人所得税， 且纳税额大于零，可以断月，不能断年，以税款入库日期为准（如有断年，补缴无效）。

北青报记者获悉，1月1日至3月8日期间内提交指标申请，且对审核结果有异议的，申请人应于4月9日至4月23日复核期间（15日内）办理复核申请，并于当年的5月25日起查看复核结果。需要注意的是，申请人提出复核申请但复核不通过的，不可再次提出复核申请，如需继续申请指标，应当重新申请。

申请人对审核结果有异议但未在规定时间内提出复核申请的，视为放弃复核，如需继续申请指标，应当重新申请。申请人如果填报信息有误，不可在复核期间修改申请信息；可在下一个申报期间进行“重新申请”操作，修改申请信息后再次提交。

个人申请通过审核后，申请有效期保留到次年3月8日。申请有效期截止时，系统自动将申请再次送审，申请经审核通过后，有效期将自动更新。今年5月26日上午10时进行新能源指标配置。6月26日、12月26日上午10时进行普通指标配置。（记者 刘洋）