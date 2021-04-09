家里的消防喷淋头为何爆裂

消防喷淋头爆裂后，何女士家中一片狼藉。

一枚小小的消防喷淋头被业界誉为“灭火神器”，正从公共建筑逐渐走进千家万户。然而，最近却屡屡发生消防喷淋头爆裂、居民家中被淹问题，且受灾损失难追赔。

本为灭火而生的消防喷淋头招致意外水灾，原因是什么？怎样才能确保消防喷淋头的安全？发生爆裂事故，相关损失又该如何追赔？记者就此展开调查。

该处消防喷淋头爆裂，全屋受灾。

有巢公寓一房间内，一枚消防喷淋头弯折，亟待维修。

喷淋头突然爆裂 家中损失难追回

“当时我正和朋友在外面吃饭，突然接到物业电话说家里喷淋头爆裂跑水，于是赶紧回家，发现走廊里、屋里全是水，全部家当都被淹了。”打开手机上一直保存的监控视频，何女士无奈地告诉记者，“我住的这个房子是开间，爆裂的消防喷淋头又处于入户门廊、卧室与衣橱间的天花板上，基本无死角喷淋，鞋子、衣服、电器、床铺全部被淋透，甚至连床垫下的两个床箱都积满了水。”

何女士提供的监控视频详细记录了事发当时的情况。1月6日20时15分许，何女士家中无人，寂静、黑暗的环境中先是传出“噗”的一声，接着是空气伴着水流喷溅而出的声响，30秒后，水流越来越猛，喷溅声越来越大，视频中稍显光亮的墙壁、鞋柜、沙发、床铺及墙壁内的衣橱等开始被水流喷溅……

“那‘噗’的一声应该是消防喷淋头开始爆裂的声音，”何女士说，“一共跑了13分钟的水，我根据购物小票统计，损失19万余元。有巢公寓开始说全部负责，可一周推一周，现在只有保险公司同意赔6000元洗衣费，还说消防喷淋头爆裂不在其赔付项目内，6000元算是救济。”

3月29日10时，距离消防喷淋头爆裂已过去两个多月，因损失难以追讨，何女士的所有家当仍锁在该间公寓内，现场一片狼藉。该套住房位于大兴区中科电商谷有巢公寓A区6号楼，记者仍能看到高层透明鞋盒内布满褐色污迹，一些衣物虽已晾干，但打开后能看到一块块污痕，特别是放在床箱内的数十双各色皮鞋，有的白色鞋底、鞋面仍残留有水渍，有的鞋内皮垫开裂。另外，室内的一张桌子桌面出现鼓包，木皮开裂。“微波炉、烤箱，还有限量版照相机等，这些家用电器全都被泡。特别是衣服，发黄发霉，还浸入很多沙粒，即使洗了也无法再穿。”何女士说。

索赔一直没有进展。何女士向记者展示其保留的购物小票，“开始有巢说他们全赔，还预先给了我一点费用临时买衣服，可当我算出损失19万元后，有巢、物业便不再赔了。”

记者了解到，何女士所住的6号公寓为其租住，产权方为中科电商谷，管理方为该公司下属有巢公寓项目部，物业公司为北京翔仁物业管理有限公司。

关于该次消防喷淋头爆裂的处理，北京翔仁物业管理有限公司曾针对6号楼发出告知函。记者查阅函件获知，物业方认为该次消防喷淋头爆裂是因喷淋头红色玻璃柱破损导致，但因现场室温为19.2℃，故排除喷淋头冻损原因。告知函显示，1月7日13时，物业公司配合四海消防工程人员现场二次查看，“发现该喷淋头内侧有磨损现象，怀疑经常挂金属制品，如晾衣架、金属工艺品等，从而多次触碰玻璃柱导致其不稳定，在其它时间爆裂。”

对此，何女士认为是物业公司与四海消防工程方在推卸责任，“说消防喷淋头爆裂是人为原因，这不属实。这个房子平时就我一人住，家里北侧窗户前设有晾衣竿，消防喷淋头爆裂那天我不在家，再说消防喷淋头那么小，又装在天花板上，能挂进去衣服或工艺品吗？”何女士搬来一个墩子，将墩子放在消防喷淋头下，人站上去，高举着衣架示范，可看出将衣架挂进消防喷淋头内并不现实。

3月29日，记者同何女士一道，先后向中科电商谷有巢公寓项目部、北京翔仁物业管理有限公司及该项目保险公司等取得联系，并一一询问有关赔偿方案。物业公司回应称，该事已由保险公司出面赔付。保险公司则表示，该类消防喷淋头爆裂并不在其赔付范围内，目前考虑救济6000元洗衣费。“不接受你就走诉讼吧，把这几方都告上。”有巢公寓项目部一负责人表示。

4月8日，记者获知，因相关赔偿事宜难以协调，何女士已开始准备诉讼索赔，“这又是一个漫长、艰难的过程。”何女士无奈称。

喷淋头爆裂投诉不少 居民大多遭遇索赔难

记者查阅了近期向12345市民服务热线的投诉发现，因家中消防喷淋头爆裂惨遭水淹的事件并不少见。家住朝阳区融科望京中心B座的租户姜先生反映，今年1月因天气寒冷、楼体漏风，家中消防喷淋头多次被冻爆裂，导致室内多次被泡。姜先生最终被建议走诉讼途径解决。前不久，家住通州区马驹桥镇泰禾一号街区一住宅楼4楼的孙女士家中也遭消防喷淋头爆裂水淹。

与何女士、姜先生等遭遇索赔难的居民相比，王女士似乎还比较“幸运”。前不久，通州区绿地中央广场二期公寓楼的王女士家曾两次遭遇消防喷淋头爆裂。“第一次是去年末，家里消防喷淋头爆裂，衣服还没晾干，今年初喷淋头又爆了。”为寻求解决，王女士多次拨打北京12345市民服务热线，“打的次数多了，电话一接通，对方就知道我是谁，反映什么问题。”

4月7日记者获悉，目前王女士家中已由物业公司重新铺设了地板。

专家分析

爆裂原因主要有三 日常维护非常重要

目前，北京市的居民住宅是否必须安装消防喷淋头？北京市消防工程师周东林表示，作为自动喷水灭火系统中的一个组件，消防喷淋头一般情况下不装入居民家中，“我国《建筑防火设计规范》第8.3节自动灭火系统规定，建筑高度大于100米的住宅、总建筑面积大于500平方米的可燃物品地下仓库等，应设置自动灭火系统，并宜采用消防喷淋头。”

但是，周东林建议，对住宅楼加装消防设施，应一事一议进行更细致的考量，“比如在一些老旧筒子楼，因楼内住户众多，一旦发生火灾，后果不堪设想，为在火灾初起时有效控制，防止一旦过火即损失惨重，相关部门便出资加装了消防喷淋设施。”

大兴区消防救援支队高级工程师孙广冲也认为，自动喷水灭火系统能最大限度减少财产损失和人员伤亡，是一种非常有效的灭火方式。特别是在老旧小区安装自动喷水灭火系统，将大大提高居民家庭的消防安全。尽管有些居民家中出现消防喷淋头爆裂致水灾等问题，但相比火灾，因消防喷淋头爆裂造成的损失相对可控，“不能因为其存在爆裂可能，就否定消防喷淋头的作用。”

关于消防喷淋头爆裂原因，周东林介绍大致有三种：一是因气温较低，消防喷淋头被冻裂。“水是热缩冷胀，冬季气温降至零摄氏度以下，消防管内的水不流动，一结冰体积会增加十分之一，容易导致消防喷淋头内玻璃柱胀裂。但因北京供暖，故家中温度低至零摄氏度以下的情况很少见。”

二是遭遇外力撞击。“比如因为室内层高不足，消防喷淋头距离头顶过近，有可能会碰头。家里搬柜子、挪冰箱、玩气球等，也有可能碰到它。特别是一到节日，为渲染节日气氛，有人会将拉花挂在消防喷淋头上，导致喷淋头爆裂。”周东林建议，相关维护部门可为消防喷淋头加装一个“防护罩”。

三是消防管网内压力较大。“消防管道内有水，也就有管网压力。如果消防管道内水压一直处于日常高压，高层居民楼分区减压做得不好，容易引发消防喷淋头爆裂。”

为确保消防喷淋头在火灾时真正发挥作用，平时又不出现爆裂等故障，孙广冲建议，首先要选用合格产品和组件；其次安装时要由具备相关资质的机构进行；三是消防设施维护部门日常要做好全面系统维护，定期对包括水泵、水池、稳压、管路等设备在内的整个系统开展维护保养。本报记者 张淑玲 张宇