上图为身着汉服的游客在梨花树下对弈。

本报讯（记者 陈强 朱松梅 李俐）桃花、杏花、樱花、梨花、迎春花、紫叶李、二月兰、野杜鹃……一朵朵，一团团，漫山遍野开得正盛。气温回升，春意盎然，京郊花海已迎来观赏季，等待市民赏花踏青。

一夜春风，平谷的山峦间绽放桃红点点。平谷是大桃之乡，拥有全世界面积最大的桃园，几乎村村种桃，田野、山谷、湖边均有桃园分布。全区栽植了油桃、白桃、黄桃、蟠桃4大类200多个品种，每年4月，22万亩桃花盛放，美不胜收。目前，平谷第23届桃花节正在进行中，“享·休闲平谷”“动·活力平谷”“韵·文化平谷”三大系列20项精品活动，邀请游客参与。

在房山区史家营乡，种植在山间栈道旁的数万株杏树已经迎来最佳赏花期。来此游玩的市民，可参与健步走活动，从百瑞谷景区至百花山景区沿途4公里，途径3个打卡点，只要与杏花合影，游客即可参与“杏花节”抽奖。史家营乡还将在“杏花节”期间举办民俗特色山梆子戏表演、汉服展示、诗歌朗诵等系列活动。

西瓜之乡大兴庞各庄，不只有可口的西瓜，还有梨花村的万亩梨园。千顷梨园千顷雪，万树梨花万树春，昨天，庞各庄镇第28届梨花旅游文化节开幕，镇政府结合永定河文化带建设，依托“北京最美乡村公路”左堤路，推出了左堤文化区网红打卡地图，为游客提供了一份赏美景、尝美食、居田园、品文化的打卡索引，打造涵盖“万亩梨花香雪海，满园春色惹人醉”的自然景观、撩拨味蕾的特色农家美食以及厚实文化底蕴的鲍家铺艺术村的左堤文化区网红地。

永定河畔的大兴区北臧村镇绿色港湾，共种植着56种郁金香花，象征着56个民族，寓意美好，总数量多达100万株，即将迎来盛花期。北臧村镇政府计划在4月17日至5月4日举办为期18天的永定河郁金香艺术文化节，届时，游客除了赏花，还能体验林下露营的乐趣，品尝特色美食。

426个园林绿化新优品种亮相

本报讯（记者 朱松梅）昨天，市园林绿化局开启“绿色科技多彩生活”科普宣传，426个北京园林绿化新优植物品种亮相，包括矮化玉兰、省沽油、美国山楂等。市民可预约免费参观。

在位于北京园林科学研究院的展区，426种适合春季展出的花草林木集中亮相，其中自主知识产权品种35个。大多数已在北京的园林绿化中有所应用。

一株紫色的矮化玉兰引起很多人注意，高仅2.5米，适宜人们近距离欣赏玉兰之美。与普通榆叶梅的绿色叶子不同，榆叶梅新品种紫嫣的叶子是紫色的，且花量大、抗寒性强。乡土植物愈发受到重视，此次亮相的省沽油、短梗五加，均为北京市重点保护野生植物。

72个延绿植物品种和145个夏季开花植物品种参与展示。如美国山楂，红果经冬不落，既是好看的景观，又能为鸟儿提供食物。

市园林绿化局科技处处长姜英淑介绍，植物种子好比是园林绿化行业的“芯片”，是园林绿化高质量发展的物质基础。加强种质资源收集保存和开发利用，开展良种选育和品种审定，加大新优植物和良种在绿化美化中推广应用，是构建高质量复合生态系统，提高碳汇能力的基础。

这次集中展示为新优植物品种搭建了应用场景，为园林绿化设计单位、施工单位和管理部门选择应用提供依据，为科研单位和生产单位开展种源“卡脖子”技术攻关和繁殖生产提供决策参考，市民也有机会近距离了解新优植物品种。4月10日、11日、17日、18日，对市民开放预约参观，市民可搜索“园林科创”小程序线上预约，亲身参与科普互动，享受绚丽多彩的参观体验。

全市50家园林绿化科普基地同步启动科普宣传，将举办森林大课堂、古树名木小卫士、插花花艺等6场线下科普活动，聚焦“提升林业碳汇，助力碳中和”等相关内容。