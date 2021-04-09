对利用人性弱点的“营销”说不

“胡吃”风没走多远，网络平台近来又刮起了一股“海喝”风。有的博主一口气喝下一大瓶白酒，让人看着“肝疼”。

吹动“喝播”风的，还是流量。在自媒体圈子里，流量高意味着商业价值高，广告收入自然就多、营销带货能力自然就强。而眼下短视频已是一片“红海”，常规的搞笑逗乐已很难突围，于是不少人开始剑走偏锋，靠迎合一些受众猎奇、媚俗的心理来博取流量。只不过，一阵阵狂欢之后，网络风气也在平台、主播等的“流量合谋”中，被搅得乌烟瘴气。

流量变现无可厚非，但利用人性弱点、迎合低级趣味，则极大扭曲了营销的本质。营销，究其本质，是一种通过沟通将产品价值传播给顾客，从而维系良好关系的市场行为。就目前而言，大多数平台能够坚持正确的价值导向，但也不乏一些平台，总喜欢撩拨人性的弱点。比如某电商平台最拿手的“帮我砍一刀”，消费者邀请朋友砍价，每邀请一次就砍一点价格，直至“免单”。可实际上呢，大部人始终被卡在最后的“0.09%”。最近，上海一位律师就以此起诉该平台，称其利用人性弱点让消费者不停分享，构成了网络欺诈。从舆论反应来看，这一纸诉状也道出了广大用户的心声。

引用户点赞、转发、赚流量“奇招”不断，但什么时候都不能没了底线。根据《网络信息内容生态治理规定》，网络平台应该履行信息内容管理主体责任。以流量至上为导向，对低俗内容不管不问，甚至暗地推波助澜，谈何社会责任？而对于网络内容生产者而言，也要生产“讲品位讲格调”的产品，一味通过刺激人们的猎奇心、功利心来谋取利益，又谈何行业伦理？更重要的是，如今的受众经过新媒体的洗礼，已具有相当的辨识能力。他们既能够分辨主流价值产品，也愿意通过实际行动来监督网络平台和内容提供者。从个人到平台，若还是无所顾忌收割流量，用户必会用脚投票。

低俗营销“按住葫芦起了瓢”也启示我们，刹住歪风仅靠企业自律并不现实。“没有规矩不成方圆”，无论网上还是网下，无论大屏还是小屏，都没有法外之地、舆论飞地。相关部门要履行好监管责任，依法加强对新平台、新业态的管理，使我们的网络空间更加清朗。

（作者系中国政法大学传播法研究中心研究员）