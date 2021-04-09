北京市丰台区一家医疗机构交费窗口前，外地患者在使用社保卡实时结算就诊费用。

北京市丰台区医保局供图

上海市医保患者金女士在江苏省人民医院门诊就诊后，持医保电子凭证二维码成功结算一笔医疗费用，成为江苏省首例通过医保电子凭证的跨省门诊直接结算患者。

侯雨萌摄

今年全国两会期间，李克强总理出席记者会并回答中外记者提问时提到，今年我国要扩大门诊费用跨省直接报销的范围，到明年年底前每个县都要确定一个定点医疗机构，能够直接报销包括门诊费在内的医疗费用。

随着人口流动不断加快，异地就医人群日益增加。为了方便参保患者异地就医，我国实施跨省异地就医直接结算制度。目前，全国跨省异地就医直接结算系统已开通运行4年多。从今年2月1日起，全国27个普通门诊费用跨省直接结算试点省份已实现互联互通，启动门诊费用跨省直接结算试运行。1月起，西南5省份已率先启动高血压、糖尿病门诊慢特病费用跨省直接结算试点工作。随着直接结算系统覆盖面不断扩大，受益人群越来越多，住院、门诊费用跨省直接结算受益人次已超1000万次，方便了参保者异地看病，保障了基本医疗需求。

异地看病报销省心省力

跨省异地就医直接结算已实现所有险种、所有统筹地区、主要医疗机构的全覆盖

73岁的王大爷是四川省乐山市人，退休后跟着女儿到成都市定居。

王大爷患有过敏性哮喘，需要长期治疗，每半个月需要到成都市第一人民医院注射一种名叫“奥马珠单抗”的进口药品。这种药价格昂贵，注射一次要几千元，属于重特大疾病医保药品。每次看病，王大爷需自行垫付药费，再定期坐车回到乐山报销费用，这对于73岁高龄的王大爷来说非常吃力。

2020年，四川省特殊药品异地直接结算系统上线运行，省本级、成都市、乐山市和阿坝藏族羌族自治州作为试点统筹区，先行开通部分特殊药品省内异地直接结算。成都市第一人民医院在省内率先开通系统，王大爷成为第一批受益的患者。“缴费时才知道医保已经报销了，以后再也不用成都、乐山两地跑了。”王大爷说。

目前，我国大部分地区医保统筹以地市为单位。随着人口流动加快，越来越多人在省内或者跨省异地就医。此前，没有跨省异地就医直接结算系统，人们需要先行垫付医药费，然后拿着单据、材料回到参保地报销，经过较长一段时间等待审核通过，才能拿到报销款。2016年底，我国跨省异地就医直接结算系统开始运行，患者出院结算时医保已经直接报销了，只需要支付自付部分即可，不再需要垫付资金再报销。

在海南省居住的老人邵先生对此也深有体会。邵先生家在新疆维吾尔自治区，退休后跟儿子一直生活在海口市。由于患有肾病，经常需要住院治疗。2021年初，邵先生在海南省海口市人民医院住院，出院时只支付了自费部分，其余部分直接报销了。“过去住院需要先办好异地就医手续，全额垫付医疗费用，回老家报销。现在好了，出院结账时社保卡一刷，一会儿就报出来了。”

据统计，在海南省投资、购房的人群很多是外省人。为解决这部分人群的就医垫付医疗费用过大和结算报销周期过长问题，海南省较早开始着手异地就医结算问题。2017年1月，海南省与国家异地就医结算系统联网成功。截至 2020年底，海南已有6.5万人的备案信息上传至国家异地就医结算系统，通过国家平台异地就医结算共5.6万人次。

从住院结算起步，跨省异地就医直接结算已实现所有险种、所有统筹地区、主要医疗机构的全覆盖。截至2021年1月，住院费用跨省直接结算定点医疗机构数量为4.44万家，累计结算已达到754.43万人次。

跨省普通门诊也能直报

国家医保局将进一步扩大试点范围和定点医疗机构数量，将部分治疗周期长、对健康损害大、经济负担重的门诊慢特病纳入跨省直接结算的试点范围

前几天，重庆市参保人王建国因喉咙痛在四川省金堂县第二人民医院门诊就诊，缴费时直接报销了29.53元。王建国非常惊讶，没想到跨省门诊费用也能直接报销了。这得益于今年2月金堂县率先实现全县411家定点医疗机构的包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接报销。

四川省与云、贵、渝、藏4省份联合作为西南片区，是继京津冀区域后全国第二个开展普通门诊跨省直接结算试点的区域。2021年2月，西南片区与26个省份作为参保地和就医地，双向开通普通门诊费用跨省直接结算。目前，四川省开通普通门诊费用跨省直接结算的统筹地区19个、定点医药机构1万余家。在四川省成都市，23个区（市）县全部接入了国家异地就医结算平台，今年还开通了高血压、心脏病门诊特殊疾病直接结算定点医疗机构267家。

去年，上海市居民顾先生退休了，来到海南省三亚市养老。今年3月，顾先生在三亚市异地定点医疗机构中国人民解放军南部战区海军第二医院就医，用社保卡结算，5次门诊就医费用共1010.16元，报销了634.51元，顾先生再也不用拿票据回上海去报销了。截至目前，外省基本医疗保险参保人普通门诊费用在海南省直接结算了108人次，总费用28910.67元，其中基金支付了26108.53元。

2021年2月1日，国家医保局将海南列入门诊费用跨省直接结算新增试点省份。目前海南门诊费用跨省直接结算定点医疗机构已达28家，实现了门诊费用跨省直接结算定点医疗机构覆盖全省各市县（不含三沙市）。

今年2月1日起，我国在打通京津冀、长三角、西南5省份3个区域服务的基础上，新增15个试点省份的89个统筹地区开通普通门诊费用跨省直接结算。至此，全国共有27个省份开展门诊费用跨省直接结算试点。2021年1—2月，全国门诊费用跨省直接结算66.50万人次，医疗费用1.68亿元，基金支付0.96亿元，基金支付比例为57.1%。

在住院费用跨省直接结算开展4年后，普通门诊费用也能跨省直接报销了。虽然门诊费用单次金额较少，但是报销频次较高，对于在异地居住的老人来说，直接报销非常方便。

除了普通门诊，西南5省份已从今年1月份起开展高血压和糖尿病门诊慢特病的跨省直接结算试点。下一步，国家医保局将及时总结试点经验，进一步扩大试点范围和定点医疗机构数量。在此基础上，将部分治疗周期长、对健康损害大、经济负担重的门诊慢特病纳入跨省直接结算的试点范围。

“参保人得到越来越方便、快捷、优质的跨省直接结算服务，大大增强了患者就医的获得感、幸福感。”中国财政科学研究院副研究员朱坤说。

直接结算服务方便快捷

国家医保局全力推进医保信息平台建设，实现全国医保的“通用功能”

很多人问，办理跨省医保直接结算会不会手续很麻烦？其实，流程非常简单，先备案，选定点，再持卡就医。

备案可以在经办机构现场办理，也可以通过打电话、网站办理，还可以用手机在APP、微信上办理。参保人可以通过国家医保局公众号查询所属参保地是否需要备案，也可以向参保地医保经办机构咨询具体要求。已办理基本医疗保险跨省异地就医住院费用直接结算备案的参保人员，同步开通普通门诊费用跨省直接结算服务，无需另外备案。

截至2021年2月底，山西、内蒙古、辽宁等20个省份的184个统筹地区依托国家医保服务平台APP和备案小程序提供线上备案服务；天津、重庆、云南和陕西4个省市20个统筹地区启动自助开通异地就医直接结算服务试点。依托国家医保服务平台累计成功办理备案11.18万人次。

为了方便参保人跨省就医直接结算，国家医保局全力推进医保信息平台建设，通过建设全国统一的医保信息平台、贯彻全国统一的医保业务信息编码、推广全国统一的医保电子凭证等一系列举措，实现全国医保的“通用功能”。在稳步扩大门诊费用跨省直接结算开通的统筹地区和医疗机构的同时，国家医保局微信公众号、国家医保服务平台APP和国家医保服务平台官网上线了门诊异地就医查询功能，方便参保人查询。

各地跨省直接结算服务不断优化。四川省组织省本级、成都、泸州、乐山、阿坝5个统筹区积极参与自助开通异地就医直接结算服务试点工作，实现异地就医结算服务“免证明材料、免经办审核、即时开通、即时享受”。2021年底前，各统筹区至少开通一种网络备案渠道。进一步扩大门诊慢特病费用跨省直接结算试点地区和病种范围；今年海南将继续扩大跨省直接结算定点医疗机构范围，将参保群众高度关注的门诊慢特病，如高血压、糖尿病、恶性肿瘤等常见门诊慢特病费用纳入跨省直接结算范围。

“从技术层面来看，住院、普通门诊、门诊慢特病费用跨省直接结算已经不存在问题，便捷的跨省直接结算服务让参保患者感受到了贴心的服务。”朱坤说，在使用直接结算服务之前，医保采用备案制加强就医管理，实际上是为了落实国家分级诊疗的要求，引导参保群众合理有序就医，同时及时掌握医保基金支出情况，维护医保基金安全稳定运行。他建议，加快医保信息系统一体化建设，让医保在全国真正“通用”起来。继续优化备案服务，扩大覆盖范围，同时加强就医管理，为参保人提供更优质的服务。

如何办理普通门诊费用跨省直接结算（链接）

第一步，查定点。关注国家医保局微信公众号，通过国家医保服务平台网站（https：//fuwu.nhsa.gov.cn）或下载“国家医保服务平台”APP，查询跨省门诊费用试点地区情况，以及可提供门诊费用跨省直接结算服务的定点机构。

第二步，查备案。已办理基本医疗保险跨省异地就医住院费用直接结算备案的参保人员，同步开通普通门诊费用跨省直接结算服务，无需另外备案。关注国家医保局微信公众号，查询所属参保地是否需要备案，也可向参保地医保经办机构咨询具体要求。可通过“国家医保服务平台”APP、微信小程序“国家异地就医备案”进行线上备案。

第三步，持卡就医。目前职工医保和城乡居民跨省异地就医直接结算的凭证是全国统一标准的社会保障卡，部分城市已开通使用医保电子凭证。

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 19 版）