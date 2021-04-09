山东文化和旅游惠民消费季将启动

记者从山东省文化和旅游厅召开的新闻发布会上获悉：第五届山东文化和旅游惠民消费季将于4月10日在全省16市同时启动。目前，16市已落实文化和旅游惠民财政资金近1.5亿元。

围绕“智享文旅 品质生活”主题，本届消费季将组织开展“惠游齐鲁·健康生活”“智游齐鲁·云享未来”“非遗传承·国潮来袭”“红色齐鲁·情系百年”“夜游齐鲁·不夜之城”“百年献礼·艺动齐鲁”“特色展销·品牌山东”“文旅IP·创意山东”八大系列3366项主题活动，共计1万余场次。本届消费季将进一步加大吸收金融资本促进文旅消费的力度，发放山东文化和旅游惠民消费券。

本届消费季还将进一步完善山东文化和旅游惠民消费季大数据平台，建设统一数据接口，对接各大电商平台及16市文旅局，打造数据全面详实的全省文旅消费大数据库，并开发数据实时更新的消费季大数据展示屏，强化文旅消费大数据统计、展示功能。（记者 肖家鑫）

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 12 版）