武汉快速推进新冠疫苗接种 累计接种约400万剂次

“社区通知，可以到供暖中心小区集中接种新冠疫苗。”4月6日上午，湖北省武汉市水果湖街道张家湾社区居民的微信群里，一条消息被广泛转发。不一会儿，供暖中心小区的体育活动中心就来了许多市民。先扫码登记，再量血压，一切正常便可到水果湖街道社区卫生中心排队接种。

武汉市民新冠疫苗接种工作正在快速推进。3月13日至4月7日24时，武汉市已累计接种新冠疫苗约400万剂次。

前期已有1600多位一线医务人员接种后，3月26日，华中科技大学同济医学院附属同济医院组织全院在职及退休职工集中接种新冠疫苗。“医务人员接种后，也希望全民尽快接种。”华中科技大学同济医学院附属同济医院党委书记王伟说。

在全市党政机关干部和医疗卫生机构工作人员带头接种的示范效应下，武汉市民接种新冠疫苗的热情越来越高。武汉市要求各级领导靠前指挥，部门、街道统筹推进，社区组织发动，实现全市一盘棋、网格化推进。“最近我们的主要工作就是挨家挨户打电话，为居民提供接种地点、注意事项等信息。”武汉市东湖新城社区网格员陈玲说。

为方便市民就近接种，武汉将疫苗接种门诊由49家扩大至302家，同时购买、租赁4台移动接种车，增设58个临时接种点，增加接种单元（台）至1020个。有市民反映工作日不方便接种，武汉市随即延长接种时间至每晚10时，增加工作人员至3000余名，做到随到随接种。各区在学校、企业等人员高度集中的特殊场所至少设立2至3家方舱临时接种点或者移动接种车，进行集中接种。（记者 田豆豆）

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 04 版）