天气转暖，谨防皮肤病（中医养生）

“清明断雪，谷雨断霜。”随着谷雨节气的临近，气温回升增快，人体代谢旺盛，容易引发皮肤疾病。

春天天气忽冷忽热，正气容易受损，人体容易出现机体免疫失调，多是带状疱疹和单纯疱疹的发病期。因此，早晚应添加衣服，适当保暖，但也要注意不要穿得过多。如果衣服穿多了有烦热之感，就表示已有火热内生。尤其是平素阳气较盛的人要适当减少衣物，以防引起皮肤疮疖和毛囊炎症。老年人和儿童等体质较弱的人群，需要及时加减衣物，保持身体的舒适温度。

桃花、杏花开放，杨絮、柳絮四处飞扬，过敏体质者应注意防止皮肤过敏、湿疹、荨麻疹等皮肤病。各种昆虫的繁殖和活动频繁，注意不要停留在潮湿阴冷的处所，以免被昆虫叮咬，引起局部虫咬皮炎甚至严重的全身过敏反应，应尽量穿长衣长裤防护过敏原和昆虫。贴身衣服的材质以纯棉为好，既能够保证柔软透气，又可减少皮肤刺激。

气温上升，湿度增大，头皮皮脂分泌增加，头发容易变油，更容易吸附灰尘、过敏原等污物。因此，洗发的频率应该比冬天要勤一些，一般需要隔一天一洗，保持头发的清爽。洗发的水温不宜太高或太低，一般以30℃左右为宜，洗后使用吹风机时不能吹得太干，以免影响发质。对于头皮敏感的人群，最好选择含植物元素的温和洗发水，少用全化学成分的洗发水，以免刺激头皮，加剧脱发。头油不多的时候，可以只用清水洗头。

（作者为国医大师、广东省中医皮肤病研究所名誉所长）

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 19 版）